Así fue el romance entre Issabela Camil y Luis Miguel, “el amor de la vida” de El Sol

Luis Miguel e Issabela Camil fueron pareja durante siete años, iniciando desde la adolescencia, pero las apariciones públicas eran contadas. Desde que se supo del fin de este romance, ninguno de los dos ha dado grandes declaraciones al respecto —ni del tiempo compartido ni de las razones por terminar. Así fue su historia de amor.

¿Quién era el novio de Issabela Camil antes de Luis Miguel?

Issabela Camil tuvo una relación con Federico de la Madrid, hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid. Federico actualmente tiene 58 años, es un empresario de bajo perfil y es padre de dos niñas.

¿Cómo se conocieron Luis Miguel e Issabela Camil?

Hubo una época en la que los Camil acogieron a Luis Miguel como a un hijo, y Tony Starr, mamá de Issabela Camil, relató en entrevista que su hija y el cantante llegaron a sentirse ‘hermanos’.

“Era como un hijo nuestro por muchos años, y por circunstancias, la amistad se alejó [...]. Se conocieron cuando él y ella tenían 10, 11 años, y eran como hermanos. Después él se fue a Los Ángeles; regresó y tenían 18 0 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”. tony starr para ventaneando.

Recordemos que el papá biológico de Issabela (cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr) es Armando Sotres, un exitoso empresario que murió en 2017 por causas desconocidas. Armando y Tony Starr tuvieron a Issabela y a Kali Sotres Sarr; años después fue que se juntó con Jaime Camil y tuvieron a Jorge Camil Starr y Alexia Camil Starr.

¿Qué paso entre Issabela Camil y Luis Miguel?

En la misma entrevista, Tony Starr aseguró, “según Luis Miguel, Issabela es el amor de su vida, y andaban juntos muchos años, pero no públicamente”. Sobre el por qué de la ruptura, Tony reveló: “creo que fue una cosa de muchos factores, y así es la vida de Luis Miguel, no es fácil [...] Yo lo quiero mucho, y [le agradezco] las memorias maravillosas y las cosas que todos hemos vivido con él y él con nosotros”.

En la serie de Luis Miguel, protagonizada por Diego Boneta, tocan el tema de la relación con Issabela Camil interpretada por Camila Sodi —pero Issabela no mostró gran interés por saber qué se diría de ella en la afamada serie. “No la veo, no me importa, yo sé lo que viví, lo que pasé, le pueden borrar, añadir, quitar; lo que me importa es lo que yo sé que pasó", dijo a los medios.

“No tengo que decir nada. Si alguien quiere contar algo de mi vida, es cuestión de cada quién, yo no digo nada. Pero si salió, alguien lo quiere contar o escribir, no tiene nada que ver conmigo. No trasciende o cambia lo que viví, no hay nada más poderoso que eso”, dijo. “Mi papá seguramente fue entrevistado, mi mamá no me dijo nada, pero sé que a mi mamá la contactaron”, añadió.