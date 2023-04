Así fue el romane de Luis Miguel con Stephanie Salas y la relación del cantante con Michelle Salas

Luis Miguel y Stephanie Salas se estrenaron como papás con el nacimiento de Michelle Salas, pero llegar a este punto de armonía tomó mucho tiempo. El cantante y la actriz tuvieron un romance muy rápido que incluso ni se concretó en un noviazgo oficial, pero con el paso de los años han salido más detalles de esta amistad y cómo es que se dieron las cosas.

¿Cómo se conocieron Luis Miguel y Stephanie Salas?

Stephanie Salas, 53, reveló a la revista Hola! que todo sucedió en 1985 durante una obra de teatro. Ella actuaba para ‘Vaselina’ y un amigo en común los presentó, “obviamente yo lo conocía como la estrella juvenil que era, pero no tenía el gusto de conocerlo, así que un compañero en la obra nos presentó. Luis Miguel le pidió mi teléfono y al principio comenzamos a salir como amigos”, vía Milenio. Y fue aquí donde destacó que ‘no fue un noviazgo normal’ a pesar de haber estado juntos dos años.

Para entonces, Salas estaba actuando en famosas producciones, como El precio de la fama, y Vaselina, además de que ganaba terreno en la cancha siendo nieta de la reconocida Silvia Pinal e hija de Sylvia Pasquel. Luis Miguel y Stephanie se involucraron de forma más intensa a los 17 años, y para los 18 la joven actriz se embarazó de Michelle Salas.

¿Cómo se lleva Luis Miguel con Michelle Salas?

Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989, fruto de la relación de la actriz Stephanie Salas y del cantante Luis Miguel, quienes mantuvieron un romance en su juventud. En su momento, el cantante se alejó de Salas y ella declaró que aún así se haría cargo del bebé: “voy a seguir adelante, estoy muy contenta con lo que me está sucediendo. Sé que va a ser una revolución por aquí y por allá, pero estoy dispuesta a enfrentarla”.

Luis Miguel tardó 20 años en reconocer a Michelle Salas. Fue en 2007 que Luis Miguel reconoció a Michelle legalmente, y cabe destacar que fue Aracely Arábmula quien propició el acercamiento entre Michelle y Luis Miguel mientras mantuvieron una relación, ya que anteriormente el contacto entre padre e hija era mínimo.

Años después, Stephanie rompió el silencio en que no hay rencor por las acciones paternales de ‘El Sol de México': “a Luis Miguel no tengo nada que reclamarle ni le guardo rencor, al contrario. Le agradezco infinitamente por haberme dado una hija tan maravillosa, carismática y hermosa”.

Aunque su relación de padre e hija no se había caracterizado por tener una relación cercana, sobre todo durante la infancia de Michelle, hubo una fotografía para comprobar que en los últimos años el cantante mantenía una buena relación con la hija que tuvo con Stephanie Salas. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una inédita fotografía junto a su papá acompañada del mensaje “19/04 y un emoji de pastel de cumpleaños” en 2017. Se trataba de la primera fotografía que compartía Michelle Salas de su papá en sus redes sociales, lo que generó muchas reacciónes de seguidores.

En un Día del Padre, la influencer de actualmente 33 años revleló que era detallista hasta con su papá. “Soy una persona muy detallista, me hago contar más en detalles en el día, a día”, aseguró en entrevista la vlogger. "Él (Luis Miguel) tiene todo, ya le he dado mil marcos con una foto, o sea, cosas que realmente sean un detalle mucho más personal y mucho más original, pero realmente muchas veces es más una cena, o algún detalles, algo más de momentos”, detalló la primogénita de Luis Miguel.

Además es evidente que los genes de ‘El Sol’ vencieron a los ‘Pinal’, pues aunque ahora que Michelle es adulta parece tener algunos rasgos de su familia materna, sigue conservando el parecido de los Gallego Basteri. Actualmente, Michelle Salas además de su exitosa trayectoria en el mundo de la moda, parece haber encontrado el amor junto al empresario Danilo Díaz, con quién se le ha relacionado sentimentalmente y hasta hubo rumores de boda.

Esto dijeron Stephanie Salas y Michelle Salas de la serie de Luis Miguel

Luego del cuarto capítulo de ‘Luis Miguel, la Serie’, donde Stephanie Salas aparece como la culpable del rompimiento entre Mariana Yazbek y ‘El Sol’, la actriz salió a defenderse. A través de su cuenta Instagram, Stephanie aseguró que ella no fue la culpable de la ruptura sentimental y exige respeto.

“Respecto al capítulo de ayer que alude a mi persona, quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse”, comienza el texto. “No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso”, apuntó en su escrito.

“Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron y yo recientemente relaté al lado de la historia en la revista Hola”, dijo la madre de la primogénita de Luis Miguel.

“Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejes de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia”, concluyó Salas.

Aunque pareciera que todos vieron la serie de Luis Miguel, la realidad es que hay algunos que no lo hicieron, tal es el caso de Michelle Salas, la hija del cantante, quien nos reveló en exclusiva que no había visto la serie. Fue durante el viaje que realizamos a Los Cabos con un grupo de famosas e influencers para la realización de las fotos donde la vlogger nos contó el por qué no lo había hecho. “No he visto la serie. Mira yo creo que cada personaje de mi familia tiene sus propios proyectos y sus manera de alcanzar sus metas, si para él fue importante hacerla, está bien, no ando tan metida en eso”, afirmó la influencer.