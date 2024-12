Así se enteró Paulina Mercado de su cáncer de garganta: ‘Pensaba que lo que tenía era un efecto poscovid’

Paulina Mercado vivió momentos muy angustiantes cuando le fue encontrado un tumor en la garganta, diagnóstico que le llegó casi por casualidad.

La conductora tuvo una entrevista en el canal de YouTube ‘The Benefit Method’, donde reveló cómo fue que le detectaron dicho tumor, el cual la hizo temer por su vida.

Admitió que ella no le había dado importancia a los síntomas y fue una doctora, quien le iba a hacer un estudio preventivo, quien le sugirió revisarse.

Cómo se enteró Paulina Mercado de que tenía un tumor en la garganta

La conductora contó que una doctora que estaba a punto de hacerle un estudio de los huesos la acostó y fue entonces que notó que tenía “una bolita” en la garganta.

“La doctora, como había padecido cáncer de tiroides me dijo: ‘oye ¿esa bolita ya te la checaste?’ y le dije ‘no, para nada, pero realmente no me da lata’ y (la doctora) me dice ‘me gustaría hacerte unos estudios’”, contó la presentadora.

Además, señaló que la doctora le preguntó si podía respirar bien, a lo que Paulina Mercado respondió que no, pero creyó que era un efecto secundario del Covid-19.

“Estoy respirando medio raro, pero seguro efecto poscovid”, recordó la famosa.

Paulina Mercado narró que le hicieron un ultrasonido donde le dijeron “parece que es algo no lindo”, sin embargo, aceptó que ella es una persona muy frontal, por lo que les pidió a los médicos “decirle las cosas como son” sin que trataran de suavizar nada y fue entonces cuando le dijeron que podría tratarse de un tumor maligno, sin embargo, necesitaba una tomografía.

Una vez que le hicieron la tomografía le dieron el mismo panorama, que podría ser un tumor maligno, por lo que la canalizaron con un oncólogo.

“Saliendo de la tomografía le llamé a un oncólogo que me recomendaron que se dedica solo al cuello (...) yo ese fin de semana me iba a ir con Juan (Soler) al campo tres días a descansar”, sin embargo, era consciente de que no descansaría por estar pensando en el posible diagnóstico, así que buscó respuestas lo más pronto posible.

Paulina Mercado detalló que el doctor le dijo que el tumor era muy grande y tenían que removerlo, pero tuvo que esperar algunos días para que pudieran operarla.

El tumor de Paulina Mercado era benigno

“Cáncer es una palabra que no quieres ni decir, es muy fuerte”, admitió Paulina Mercado, quien estaba preocupada por su diagnóstico.

“¿No te ha pasado que todo a lo que temes en la vida acaba sucediendo?”, añadió.

Sin embargo, tomó la noticia con tranquilidad y filosofía, tratando de sacar lo mejor de una situación tan complicada. “Yo decidí abrazar el proceso porque, aparte, de todos los cánceres que existen este es el más noble (el de garganta) porque te quitan todo y no hace metástasis”.

“Entonces yo dije ‘está bien, me tocó, algo tengo que aprender, bienvenido a mi cuerpo, vas a habitar aquí muy poco tiempo’, entonces así lo viví”, agregó.

Paulina Mercado reveló que este momento tan difícil la hizo valorar mucho más su vida y cada cosa que la rodeaba, y el único día que lloró fue cuando le comunicó la noticia a su novio, Juan Soler.

Varios días después de su operación, la cual se realizó el pasado 30 de septiembre, su médico la llamó para darle la buena noticia de que el tumor era benigno, sin embargo, eso cambió su perspectiva de la vida.