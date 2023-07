Bárbara Torres y Sergio Mayer protagonizan escándalo en La Casa de los Famosos

La participación de la actriz Bárbara Torres en La Casa de los Famosos ha generado polémica debido a sus cambios de humor por su menopausia. Ahora tuvo un enfrentamiento con Sergio Mayer.

Bárbara Torres, conocida por su personaje de Excelsa en “La Familia Peluche”, ha tenido diferencias a lo largo del reality con varios de sus compañeros de La Casa de los Famosos, entre ellos, Ferka y Raquel Bigorra, quienes ya fueron eliminadas.

Por qué se enfrentaron Bárbara Torres y Sergio Mayer

El actor expresó frente a todos los participantes de la casa que Torres podría estar protagonizando varios personajes que aparentaba, y estas palabras enfurecieron a la famosa.

“Yo ya no sé si son personalidades o personajes, no sé si entiendan la diferencia; ella puede decir que por el cambio hormonal tiene personalidades distintas”, dijo Mayer a sus compañeros.

Sin embargo, lo que inició como un comentario terminó en una fuerte discusión en la que Sergio dijo que no estaba bien que Bárbara utilizara su menopausia como parte del juego.

Pero, Bárbara sostuvo que no está actuando, sino que en realidad está siendo ella misma y prueba de ello es que está tomando medicamento para sentirse mejor. Entonces Mayer le dijo que debió no haber aceptado entrar.

“Como tú tomes los comentarios que te hago aquí no es mi responsabilidad; hace rato todos están diciendo que te pones mal, y yo dije’ o quizás no’, te estoy dando el beneficio de la duda, de que a lo mejor no te pones mal, a lo mejor estás haciendo un buen trabajo, pudiste haber tomado cool, y decir, ‘quién sabe’, tú lo tomás así, perdón pero yo no voy a cargar con tus altibajos ni me voy a sentir culpable, si tú sabes que tenías esos probemas, entonces no debiste haber entrado aquí, no sé que decirte, me encantaría apoyarte y ayudarte, te apapacho cuando quieras, pero yo digo las cosas, y no voy a cargar, ni me vas a hacer sentir mal porque te hice un comentario, porque nos hacemos mutualmente comentarios”, expresó Sergio Mayer.

Regina Blandón quiere que Bárbara Torres salga de la casa

La actriz que trabajó con la argentina en el programa “La Familia Peluche”, estaría preocupada por los cambios explosivos de humor de su amiga y compañera, por lo que considera que sería mehor que abandonara la competencia cuando crea que “ya no sea divertido y le afecte de manera directa emocionalmente”.