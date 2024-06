Christian Nodal habla de su relación con Ángela Aguilar: “Me encuentro viviendo una experiencia preciosa”

Celoso de su vida privada, Christian Nodal rompió el silencio y habló por primera vez de su relación con Ángela Aguilar.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el sonorense se sinceró en cómo se dio su relación con la cantante, de 20 años, y también salió a aclarar las versiones que rondaron el inicio de su amor.

“Bueno mi gente yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente que Ángela y yo tenemos una relación. Como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, dijo Nodal.

En el material de un par de minutos de duración, el intérprete de “Adiós Amor” afirmó que su anterior relación con la artista argentina Cazzu terminó de la mejor manera posible y nunca existieron terceros. Nodal aclaró que siempre tendrá un amo por Julieta, nombre de Cazzu, y que lo más hermoso que llegó a sus vidas fue su hija Inti.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”,

Sobre su sonado noviazgo con la integrante más pequeña de la llamada Dinastía Aguilar, el originario de Caborca compartió que vive una grata experiencia con la mujer que ama.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo que estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Christian, de 25 años, finalizó su mensaje agradeciendo a las personas que sienten empatía por su felicidad.

“Quiero agradecer a todas las personas que se ponen feliz por mí, por lo que me está pasando, disfrutando de ustedes en un show, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho, muchas gracias por tanto”.

La confirmación más esperada

Ayer, la confirmación de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se dio mediante la revista HOLA! Américas. La cantautora estadounidense contó que su historia de amor no es nueva y es una continuación tras un periodo de crecimiento de ambas partes.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela Aguilar a la publicación.