Daniel Bisogno revela detalles de su diagnóstico: “me hicé una prueba de VIH”

El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno habló sobre las complicaciones de salud que atravesó tras ser hospitalizado e intervenido de emergencia. Daniel reveló que pensó que había contraído VIH, por lo que decidió someterse a una prueba tras presentar malestares.

Bisogno dijo que sus problemas de salud empezaron cuando bajó de peso por medio de un tratamiento con una especialista en nutrición, “empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo. Empecé a sentirme débil, de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar. Yo no le di importancia... varias veces estuve a punto de desmayarme de la debilidad y no sabía que era”, comentó.

Daniel relató que tras presentar malestares y las defensas bajas, sus médicos le recomendaron hacerse la prueba de VIH, y le dieron un resultado falso positivo. “No encontraban el por qué tenía yo tan bajas las defensas, porque al parecer desde tiempo antes ya estaba sangrando pequeñamente y escasamente y entonces se bajan las plaquetas, se baja todo. Y eso fue lo que provocó al final esto. No sabían de dónde venía porque se puede originar de tres formas, las varices de esófago, una pérdida de peso estrepitosa, la otra es la cuestión del azúcar combinada y la tercera, algun dalo hepático, todo parece que fue una conjunción de las tres cosas”.

“Me hice la prueba y entonces era de íntima categoría, le echan la gota y me dice el que atendía ‘para nosotros eso es positivo’. En ese momento me solté a llorar... le hablo al doctor y me dice'¿ en qué momento te dije que te fueras a hacer la prueba ahí? Estas pruebas son de íntima categoría’, me dijo, ‘ven mañana y te haces la prueba aquí'.

El presentador llegó al centro médico para realizarse la prueba y finalmente el resultado fue negativo.

¿Por qué Daniel Bisogno fue intervenido de urgencia?

El conductor fue hospitalizado por un cuadro hepático provocado por unas várices en el esófago. “Se le reventaron unas várices del esófago, lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”, comentaron sus compañeros de Ventaneando.

Daniel tuvo que ser intubado, por lo que sus familiares fueron consultados al respecto. “Empieza la operación, se dan cuenta de eso, me tienen que intubar, los hacen firmar sobre mi vida a mi hermano y a Cristina por cualquier cosa, por la responsabilidad... empiezo a escuchar yo todo lo que estaba sucediendo, primero con la endiscpia no escuchaba mucho, pero digamos que al rato empecé a escuchar cosas como’ vamos, échale ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani, cosas bonitas”, contó durante la plática con Pati Chapoy.

El conductor contó cómo su vida pendió de un hilo que incluso habló con su hija Micaela, a quien le pidió ser feliz en caso de que algo ocurriera. Actualmente, Daniel se encuentra en reposo, tras ser dado de alta el 2 de junio.