De Jennifer Aniston a Matt LeBlanc: así están hoy los protagonistas de Friends a 30 años de su estreno

‘Friends’, la serie que definió la amistad de toda una generación cumple 30 años. El programa fue lanzado el 22 de septiembre de 1994 y desde entonces el grupo de amigos de Nueva York sigue ganando fans.

En 2020 la serie llegó a la plataforma de streaming Max, acumulando casi 100 mil millones de minutos vistos. Un año después, el reencuentro fue visto por un gran número de espectadores en Estados Unidos.

Los tiempos cambian y el elenco que formó parte de esta icónica serie también, a continuación, te decimos qué pasó con cada uno de los actores que protagonizaron ‘Friends’

Jennifer Aniston

La actriz Jennifer Aniston se ganó el reconocimiento mundial gracias a su papel de Rachel Green en Friends. Su actuación le hizo ganar un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores, además de cobrar en las dos últimas temporadas dos millones de dólares por capítulo.

Aniston continúo su carrera en el cine, sobre todo en comedias románticas. En 2007, la revista Forbes la citó como la décima mujer más rica en la industria del entretenimiento.

Actualmente, Aniston no baja su ritmo de trabajo y regresó a la televisión como productora y protagonista de la serie dramática de Apple TV+ ‘The Morning Show’, junto con Reese Witherspoon.

Courtney Cox

Aunque Courtney Cox estudió Arquitectura más tarde se inclinó por la actuación participando en videos musicales y apareciendo en papeles secundarios en series y películas. Fue hasta 1994 cuando audicionó para el papel de Rachel Green, pero finalmente tomó el de Monica Geller en la serie de Friends.

Cox siguió trabajando tanto en cine como televisión, pero ahora como directora y productora ejecutiva en proyectos como ‘Cougar Town’ y ‘Shining Vale’.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow comenzó su carrera como comediante en la serie Mad About You. Después fue elegida como Phoebe Buffay, papel por el que ganó un Emmy en 1998 como Mejor Actriz de Reparto en una serie de Comedia.

Desde el final de Friends, Lisa ha participado en varios proyectos de cine y televisión como The Girl on the Train (2016), Long Shot (2019), Like a Boss (2020) y Better Nate Than Ever (2022).

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc se preparó para ser carpintero, pero sabiendo que quería ser actor comenzó en producciones teatrales y siguió hasta protagonizar anuncios publicitarios.

Poco después logró el papel de Joey Tribbiani, personaje gracias al cual ganó un premio Emmy.

Los trabajos más recientes de Matt LeBlanc incluyen Man with a Plan, Episodes y Lovesick (2014).

David Schwimmer

Además de actor, David Schwimmer es director de televisión y cine. Su interpretación de Ross Geller en Friends ha sido su papel más exitoso desde entonces.

Gracias a su participación en Friends obtuvo una nominación al premio Emmy en la categoría de ‘Mejor actor de reparto de una serie de comedia’ en 1995.

Aunque Lawrence no reniega de su pasado en televisión, actualmente se dedica más a la dirección que la actuación.

Matthew Perry

Matthew Perry comenzó su carrera en el teatro y tras algunas apariciones en televisión fue seleccionado como Chandler Bing para la serie de comedia Friends.

Su personaje Chandler Bing llegó a ser el más querido y cómico de la serie, siendo considerado uno de los personajes más icónicos en la historia de la televisión. El programa le valió nominaciones en los Premios Emmy en 2002 por mejor actor principal en una serie de comedia.

La muerte de Perry en octubre de 2023 conmocionó a sus antiguos compañeros de elenco y al mundo del espectáculo. Según estudios forenses, el deceso se produjo por efectos agudos de la ketamina

En una entrevista tiempo antes de su muerte, Perry confesó los problemas de salud que había tenido a causa de sus adicciones.

