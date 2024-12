De Nick Jonas a Justin Bieber, uno a uno todos los amores de Selena Gomez

Selena Gomez anunció su compromiso con su novio Benny Blanco, luego de un año de relación. La cantante y actriz estadounidense compartió en sus redes sociales imágenes del anillo de diamantes que el rapero le obsequió.

“Para siempre comienza ahora”, escribió la intérprete de Calm Down junto a la publicación que incluía cuatro imágenes más, entre ellas una en la que aparece abrazada con su futuro esposo.

Antes de formalizar su relación con Blanco, Selena estuvo vinculada sentimentalmente con otras figuras que veremos a continuación.

Nick Jonas

Selena Gomez y Nick Jonas comenzaron a salir en 2008. Aunque su relación con el miembro de la banda Jonas Brothers fue breve, la cantante participó en el videoclip de su entonces novio, “Burnin’ Up”.

Debido a que Nick también mantuvo un romance con Miley Cyrus, surgieron rumores de una posible rivalidad entre ambas artistas. Sin embargo, Gomez posteriormente aclaró la situación descartando algún problema con la cantante.

Taylor Lautner

Luego de su relación con Nick, llegó Taylor Lautner. Ambos se conocieron mientras ella filmaba “Ramona y Beezus” y él actor trabajaba en “Crepúsculo: Luna Nueva”. Sin embargo, la atención mediática en ambos terminó afectando su relación.

Justin Bieber

Sin lugar a dudas, el romance más mediático de Selena Gomez fue con Justin Bieber, con quien mantuvo una relación intermitente entre 2009 y 2018.

La pareja solía protagonizar demostraciones públicas de afecto, como cuando Justin le dedicó la canción “One Less Lonely Girl” en 2009 durante un programa de televisión.

Sin embargo, su relación enfrentó varios altibajos. Según reportes, Selena terminó con Justin al descubrir fotografías de Kylie Jenner en su teléfono. Poco después, Bieber comenzó a salir con Hailey Rhode, con quien finalmente se casó.

Sobre su relación con el cantante canadiense, Selena comentó: “Siento que tuve que pasar por el peor de los desamores que me ha pasado y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos. Fue muy confuso”.

DJ Zedd

En 2015, Selena trabajó con el DJ Zedd en el tema “I Want You to Know”, lo que los llevó a iniciar un romance que duró muy poco.

Niall Horan

Ese mismo año, Selena fue relacionada con Niall Horan tras ser vistos en el muelle de Santa Mónica y compartir momentos en la fiesta de cumpleaños de Jenna Dewan Tatum. Aunque se especuló sobre un romance, ella negó que estuvieran saliendo.

Charlie Puth

En 2016, Selena tuvo un breve amor con Charlie Puth, quien admitió haber terminado con el corazón roto. Según contó a Billboard, “No tenía su amor exclusivo, había alguien más en su corazón”.

The Weeknd

Selena Gómez y Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, hicieron pública su relación en 2017 tras ser captados en una actitud cariñosa afuera del restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, California. Sin embargo, la relación terminó 10 meses después, y se especuló que fue por sus apretadas agendas.

Zayn Malik

En 2023, Selena fue relacionada con el ex One Directon, Zayn Malik, después de ser vistos de la mano y besándose en un restaurante en Nueva York. Sin embargo, la química no prosperó, y ambos dejaron de seguirse en Instagram.

Benny Blanco

Selena y Benny Blanco comenzaron a salir en 2023, aunque ya se conocían desde hace varios años, debido a que Blanco fue el productor de varias canciones de Gómez.

La pareja hizo pública su relación en diciembre de ese año, y desde entonces asisten juntos a eventos públicos. También ambos comparten detalles de su relación mediante sus redes sociales, demostrando el cariño y la unión que hay entre ellos.

