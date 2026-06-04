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El entrenamiento de cuerpo completo que se ha convertido en la clave del bienestar de Reese Witherspoon a los 50

Ni rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, Reese Witherspoon practica una rutina fácil y sencilla para mantenerse saludable después de los 50.

Junio 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
El entrenamiento de Reese Witherspoon para mantenerse saludable a los 50

El entrenamiento de Reese Witherspoon para mantenerse saludable a los 50

Getty Images

Reese Witherspoon demuestra que mantenerse fuerte a los 50 no requiere de entrenamientos extremos, sino una combinación de movimiento diario, ejercicios de fuerza, cardio y constancia como parte de un estilo de vida saludable.

Entre dirigir un exitoso club de lectura, protagonizar series y películas y atender múltiples proyectos, la actriz ha convertido la disciplina en su mejor aliada para mantenerse saludable, apostando por hábitos constantes y equilibrados sin caer en los extremos.

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El entrenamiento de Reese Witherspoon para mantenerse saludable a los 50

Witherspoon ha compartido su secreto de longevidad a Women’s Health, la actriz ha compartido la rutina de entrenamiento de cuerpo completo, así como los hábitos que le permiten seguir saludable.

Hago ejercicio todos los días y como bien todos los días, pase lo que pase”, explicó sobre los hábitos que ha mantenido por años.

La actriz de ‘Legalmente Rubia’, declaró que le fascina el cardio, y recordó el reto de caminar o correr durante 30 días que hizo en 2020, compartiendo su progreso en redes sociales, donde reconoció que no todos los días rendía igual y que, en ocasiones, caminaba más de lo que corría, destacando la importancia de la constancia por encima de la perfección.

Su entrenadora Kirschen Katz, compartió que Resse suele comenzar sus rutinas con carreras de entre tres y cinco millas y procura realizar al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular seis días a la semana.

Expertos en fitness aseguran que: “Esta estrategia ha ayudado a miles de personas a correr más kilómetros, disfrutar más del proceso y minimizar el riesgo de lesiones”.

Tras el cardio, Reese complementa su rutina con ejercicios de fuerza, especialmente para el tren superior, aunque trabaja todo el cuerpo para mantener una condición física equilibrada y funcional.

La actriz finaliza su entrenamiento con 30 minutos de yoga, que le permite estirar el cuerpo y relajar los músculos, a través de posturas exigentes como handstands, headstands, warrior poses o secuencias dinámicas como son los saludos al sol.

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