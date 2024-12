El hermano de Ángela Aguilar apoyó a Cazzu tras el concierto donde insultaron a Christian Nodal

Una vez más, Emiliano Aguilar demostró su admiración por Cazzu, quien volvió a los escenarios, luego de una pausa de más de un año, en el festival ‘Buenos Aires Trap’, donde fue una de las estrellas más esperadas y aclamadas.

Durante la presentación de la intérprete de ‘Mucha Data’, el público manifestó su descontento hacia Christian Nodal, expareja de Cazzu y padre de su hija Inti, con abucheos y groserías que corearon al unísono.

Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención de los cibernautas, fueron las muestras de apoyo de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, hacia la trapera argentina.

Cazzu Instagram @cazzu

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre Cazzu?

Luego de su concierto el pasado fin de semana, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, publicó un carrusel de fotos que muestra algunos momentos de su presentación en Buenos Aires y agradeció el amor de sus fans.

“Gracias al trap x darme el amor de ustedes”, escribió la famosa en su publicación junto a un emoji de corazón negro.

De inmediato, la publicación se llenó de ‘likes’ y de mensajes de apoyo y cariño, sin embargo, llamó la atención que el hijo mayor de Pepe Aguilar expresó su emoción con emojis de fuego.

Después, agregó otro mensaje en el post y escribió: “Se la rifa la jefa, la neta”.

Cazzu y Emiliano Aguilar Captura Instagram @cazzu

Emiliano Aguilar se declara fan de Cazzu

Emiliano Aguilar ya ha hecho pública su admiración por Cazzu en ocasiones pasadas, y aunque esto le ha valido algunas críticas, él se defiende asegurando que es un fan genuino.

El rapero se ha mantenido ajeno a las polémicas que enfrenta la familia Aguilar, pues en los últimos meses han recibido muchos ataques, al igual que Christian Nodal.

Hace algunos meses, dio una entrevista para el programa ‘Planeta Radio’, donde aseguró que su gusto por la carrera de Cazzu no es algo reciente ni tiene que ver con la polémica de su hermana, Ángela Aguilar.

“Nunca ha cambiado mi respuesta, siempre ha sido la misma, a mí me gusta mucho su música desde antes que este p*do pasara, yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música. Entonces, cuando le mando mensaje no es para causar polémica”, aseguró.

Pepe Aguilar con sus hijos Ángela y Leonardo, y Emiliano Aguilar con su hija Instagram @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

El consejo de Emiliano Aguilar a su hermana, Ángela Aguilar

Durante la misma entrevista con ‘Planeta Radio’, el hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que su media hermana, Ángela Aguilar, ya tiene edad suficiente para enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

“Ya está grande Ángela como para tomar sus propias decisiones. Ya está grande como para tropezarse, levantarse y limpiarse”.

“A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero sigo firme, sigo adelante echándole, fregadazos. Ese es el único consejo que le doy, se escucha muy mal, pero: aguántese”, dijo.