¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron? El contundente mensaje que envió un maquillista de novias

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, especialmente desde que trascendieron las primeras versiones sobre la supuesta boda secreta que ambos artistas habrían celebrado en Italia. Si bien en un principio se trataban de simples especulaciones, el fin de semana pasada salieron a la luz una serie de fotografías que evidenciarían que la pareja sí pudo haber llegado al altar durante su último viaje a Europa.

Dichas imágenes fueron filtradas personalmente por Stefano Comelli, un maquillista italiano conocido principalmente por su especialidad en novias, nicho en el que se sabe, es el único en el que se desenvuelve. Ante los cientos de cuestionamientos que ha recibido directamente en sus redes sociales, el make up artist decidió pronunciarse en torno a la polémica y respondió sobre la presunta unión de los cantantes.

Stefano Comelli, el maquillista de Ángela Aguilar en Italia, rompió el silencio sobre la supuesta boda secreta con Christian Nodal

A través de una historia en Instagram, Stephano dio sus primeras declaraciones respecto a la controversia que actualmente protagonizan Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes se dice, podrían haberse casado hace un par de semanas. Esto después de convertirse en el blanco de múltiples preguntas por parte de seguidores, los cuales esperan saber qué tan exactos son estos escenarios.

“Hola a todos, ¿qué tal están? He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí, la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes”, escribió Comelli, cuyos movimientos han sido seguidos minuciosamente durante los últimos días y sus redes sociales se han convertido en receptoras de miles de preguntas.

Cómo empezaron los rumores de que Ángela y Christian ya están casados

Hasta antes de que el maquillista hablara, había algunos cabos sueltos que apuntaban a la posibilidad de que los cantantes se aventuraron a darse el “sí, acepto” antes de confirmar que estaban juntos.

Sin embargo, fue hasta que Stefano Comelli publicó fotos de la vez que maquilló a Ángela Aguilar que todo adquirió mayores proporciones. Lo anterior debido a que el creativo posteó un par de imágenes en las que se ve el trabajo que hizo sobre la mexicana, a la que se refiere como “Mrs. Aguilar”, mientras que el hecho de que sea alguien que únicamente trabaja con novias aumentó las sospechas.

De ser cierto, esta unión habría ocurrido apenas un par de días después de que el sonorense hizo oficial su ruptura con Cazzu el pasado 23 de mayo, pues fue cuando se divulgaron las primeras imágenes de ellos juntos y se desataron las especulaciones de su relación.