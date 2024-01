Emma Stone habló de las humillaciones que sufrió como actriz y reveló lo que la ayudó a superar la ansiedad

Emma Stone es una de las actrices más consolidadas en Hollywood, sin embargo, su camino al éxito no ha sido fácil, se ha enfrentado a humillaciones y a temas de ansiedad.

La actriz tuvo episodios de esta enfermedad cuando era muy joven, tenía pensamientos como ¿qué pasaría si su casa comenzaba a incendiarse?. En ese momento sabía que algo no estaba bien y tuvo una compulsión por tener todo bajo control.

Su gran refugio fue el teatro, para explorar otras realidades, sumergirse en roles que le permitieran liberar esa ansiedad, es decir, trabajarla desde otros contextos.

Vino entonces el paso de la actuación escolar, a otro nivel. Sumó a sus habilidades el canto, y luego el baile, que sumaron como herramientas a su proceso como actriz. Cuando se dio cuenta que ésto último era a lo que quería dedicarse, resultó una gran terapia.

Ya en Los Ángeles, California, con sus primeros personajes, dejó de buscar la perfección. Su primera gran oportunidad fue en Easy A, que le abrió las puertas para nuevas oportunidades.

Emma Stone, el éxito y cómo lo enfrentó

La actriz creció, gracias a su talento y buenas actuaciones. Ya con su romance con Andrew Garfield, y su participación en El sorprendente Hombre Araña, el foco también se fue a su vida privada, el cual sorteó de buena manera.

Se fue entonces a la búsqueda de personajes diferentes, fue así que llegó a Birdman de Alejandro González Iñárritu, y la gran La La Land, que le hizo ganar su primer Oscar a mejor actriz.

Sobre este personaje, que es Mía, una aspirante a actriz, le hizo recordar varias humillaciones que tuvo en algunas audiciones, que por suerte no le hicieron recoger sus cosas e irse, pero sí la lastimaron en su momento.

La actriz declaró cómo es que esta profesión ayudó a su ansiedad:

“No puedo decir que la actuación es la cura definitiva para mi ansiedad, pero como soy una persona que piensa cada paso que da, alguien que tiene mucha energía, le tengo que dar otro uso a esa sensación para no terminar con un ataques de pánico, y Cabaret me ayudó a comunicarme a través de la danza, del canto, de la interpretación más gutural, me condujo a un lugar nuevo y a partir de ahí empecé a elegir papeles en función de mis necesidades, no de las de un estudio o de lo que la audiencia podía esperar que hiciera, mis elecciones son extremadamente personales”, explicó.

Ahora es la favorita a ganar como mejor actriz en los Oscar por la cinta “Pobres Criaturas”, ya ganó el Globo de Oro y el Critics Choice, eso la pone en delantera, pero nada está escrito.