Erik Rubín revela el momento en que decidió cambiar su vida: “Mi intención ser una mejor persona”

Erik Rubín tiene una larga trayectoria en el medio del espectáculo, desde su paso por Timbiriche cuando era niño hasta la obra de teatro Vaselina, en la que participa hoy en día.

Además, su vida privada también ha estado a la vista de todos, pues el cantante estuvo casado por 22 años con la conductora y actriz Andrea Legarreta hasta este año, cuando anunciaron su separación. La pareja siempre ha sido muy abierta a la hora de compartir sus momentos tanto buenos como malos, y recientemente, fue el turno de Erik Rubín de hacerlo en el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Ahí, el intérprete de Cuando mueres por alguien habló sobre los momentos que han marcado su vida, entre los que se encuentra la etapa en la que le tocó luchar contra su adicción al alcohol y otras sustancias.

Erik Rubín ha estado en el mundo del espectáculo desde su paso por Timbiriche cuando era niño Instagram @erikrubinoficial

Esta fue la razón por la que Erik Rubín decidió sacar al alcohol de su vida

Durante la entrevista con Rosado, el cantante recordó la época cuando tomó la decisión de dejar de tomar, en los primeros años de su matrimonio con Andrea Legarreta. “Decidí dejar el alcohol y dejar todo, y no pude haber hecho algo mejor para mí”, confesó el artista.

“Andrea y yo habíamos estado buscando un bebé, nos tardamos cinco años buscando al bebé. Y en esta ocasión, yo ya había dejado de beber, y se embarazó, y dentro de este embarazó yo volví a recaer. Y precisamente esa recaída que tuve, al día siguiente teníamos que ir a ver al doctor a ver cómo estaba el bebé, y yo no llegué porque yo estaba de fiesta, no pude acompañarla al doctor, y cuando estaba en mi casa todo crudo, sintiéndome horrible, porque además me desaparecí, ella llegó a contarme que había perdido al bebé, y pues de ahí me agarré”, reveló Erik.

“La vida me cambió completamente, sin duda lo que estoy cosechando hoy es gracias a eso, a que dejé de beber” Erik Rubín

Este momento fue el que llevó al ex Timbiriche a aferrarse a la sobriedad. Rubín aseguró: “Fue algo súper doloroso, yo así lo veo, que ese bebé dio la vida por mí, así de grande lo veo, así de fuerte, y de ahí me agarré, y gracias a Dios desde ese día no bebo, ni uso ninguna sustancia”.

¿Cómo ha logrado Erik Rubín mantenerse sobrio?

Erik Rubín también habló sobre la etapa que siguió a ese momento, que además de ser muy dura en su vida personal, lo fue también en su vida profesional. “Yo veo que en ese preciso momento en el que entro a doble A, Dios, la vida, me puso en pausa, porque no tenía chamba, me quedé en esta época sin el socio, o sea con un equipo de grabación sin saber usarlo, y no fue de ‘ahora voy a producir’, me volví productor por necesidad”, contó el padre de Mía y Nina Rubín, las jóvenes que comparte con Legarreta.

Erik Rubín tiene dos hijas, Mía y Nina, con Andrea Legarreta Instagram @erikrubinoficial

Rubín confesó: “Sí, la vida en ese momento me puso en pausa y no hubo un aliviánate, y en ese momento me fue muy difícil, porque aparte mis cuates Benny, Syntek, todos sacando disco, exitosos, yo hice un disco que además logré meter dos temas a la telenovela de Rebelde, los cuales se los lleva Pedro Damián, le encantaron, los metió, me fui de viaje y no quisieron pagar la sincronización la disquera y los sacaron de la novela… En ese momento, la vida o Dios me querían ver con el ego desinfladito, porque es más difícil manejar el éxito, el ego se infla y es bien difícil poder controlarlo”.

“Mi intención es tratar de ser una mejor persona y eso te lleva a tratarte lo mejor posible”

También reveló que ahora se dedica a ayudar a otras personas: “En este caso, dando servicio, llevar personas al grupo, platicar con ellos… Entonces también estoy rodeado de gente que nos cuidándonos”.