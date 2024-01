Esta es la razón por la cual Juan Soler no piensa casarse con Paulina Mercado

Juan Soler y Paulina Mercado se convirtieron en una de las parejas más seguidas y a veces hasta un tanto polémicas por el proyecto que encabezan juntos, y es tanto el amor y pasión que derrochan, que el público quiere verlos casarse.

El camino de una relación, para algunas personas, es terminar en boda, como si eso significara una mayor felicidad, o compromiso. Y en el caso de esta pareja, tienen muy claro el sentido de su noviazgo.

El actor estuvo de promoción para promocionar la telenovela “Tu vida es mi vida”, donde participa y que se estrena el próximo 15 de enero por Las Estrellas. En el Programa Hoy fue cuestionado al respecto, sobre todo porque ya le dio a Paulina un anillo de compromiso.

“Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado ‘por siempre, para siempre’, no va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”.

“Yo me enfrenté al compromiso ese, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama, no quiero ni un juez ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida, sí, sí es un anillo de compromiso”.

¿Habrá ceremonia especial entre Juan Soler y Paulina Mercado?

En algunas parejas se puso de moda el celebrar ceremonias no religiosas ni civiles, sino más en un sentido simbólico, al preguntarle si harían algo similar, Soler respondió:

“Quién sabe, quizás un brindis, o como hizo Paul, que se fue solo, se metió bajo la alfombra y salió casado”, broméo al referirse al conductor que se casó con Joely Bernat recientemente.

En alguna entrevista, Paulina Mercado ya se había referido al tema, diciendo que “un papel no define el amor, ni el compromiso, lo que define es lo que nos entregamos día a día, estamos entregando todo”.

Como pareja trabajan juntos en “Enpareja2”, un podcast donde hablan de temas importantes en las relaciones, con mucha soltura y sin tapujos, han estado invitadas como Paola Rojas.