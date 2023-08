Estos son los 4 hijos de Ricky Martin

Ricky Martin tiene una exitosa carrera dentro del mundo de la música, pero su rol favorito parece ser el de papá.

El intérprete de Livin’ la vida loca inició su familia como padre soltero en 2008, cuando dio la bienvenida a sus gemelos Matteo y Valentino por medio de un vientre subrogado.

Matteo y Valentino son los hijos mayores de Ricky Martin Instagram @ricky_martin

En 2017, Ricky se casó con el artista Jwan Yosef. Unos años después, la pareja anunció el nacimiento de la pequeña Lucía, y sólo nueve meses después, de su hijo Renn, ambos concebidos gracias a un vientre de alquiler.

Sobre su familia, Martin contó en una entrevista a la revista Out en 2020: “Mis hijos me preguntan sobre tener dos papás, y yo les digo que somos parte de una familia moderna. Esta es una hermosa sensación de libertad”.

Anteriormente, el boricua había hablado sobre su deseo de tener una familia grande, pero que pensaba sería algo complicado al ser un hombre homosexual. Sin embargo, hoy el cantante puede presumir de la hermosa familia que ha formado con su ahora exesposo Yosef, de quien anunció su separación en julio de este año.

Los gemelos, Matteo y Valentino

Matteo y Valentino nacieron el 9 de agosto de 2008 por medio de un vientre subrogado.

Matteo, uno de los gemelos de Ricky Martin Instagram @ricky_martin

Desde pequeño, Matteo mostró ser muy activo, y hoy, a sus 15 años, se ha involucrado en algunos aspectos de la carrera de su famoso papá, cuyos pasos posiblemente siga en un futuro por su amor al arte.

Por su parte, Valentino es más calmado que su hermano, y está interesado en estar frente a las cámaras, pues su plan es ser un YouTuber famoso.

Valentino, uno de los gemelos de Ricky Martin, quiere ser YouTuber Instagram @ricky_martin

Lucía, la niña de papá

Lucia Martin-Yosef nació el 24 de diciembre de 2018, también a través de un vientre subrogado al igual que sus hermanos mayores.

La nena de 4 años es la “luz de los ojos” de Ricky, quien asegura que es “la pequeña de papá”. En las pocas imágenes que el cantante ha compartido de Lucía, se puede ver que tiene unos hermosos ojos azules y cabello rubio y rizado.

El más pequeño: Renn Martin-Yosef

Sólo nueve meses después de la llegada de Lucía, el puertorriqueño anunció la llegada de Renn el 29 de octubre de 2019.

Sobre tener dos hijos pequeños, en la entrevista con la revista Out, Ricky Martin confesó la diferencia entre sus hijos adolescentes y los nuevos integrantes de la familia: “Escucha, me convertí en papá cuando tenía 35; no es lo mismo cuando tienes 48. ¡Necesitas la energía! Y estoy fuerte, créeme, estoy sano – voy cargando dos bebés al mismo tiempo y la carriola y la mochila – pero es demasiado. Es una gran responsabilidad”.

El intérprete de Pégate ha confesado que le encantaría tener una familia grande, aunque tal vez, tras el divorcio de Jwan Yosef, su familia ya esté completa. La pareja buscará la custodia compartida de sus hijos, además de mantener una buena relación en beneficio de los niños.