Revista
Entretenimiento

Gabriela de la Garza conquista con “DOC”, el drama médico que domina Latinoamérica

Marzo 20, 2026 • 
Caras
gabriela-de-la-garza-conquista-con-doc-el-drama-medico-que-domina-latinoamerica.jpeg

En el universo de las series que logran capturar tanto la emoción como la conversación global, pocas propuestas alcanzan el equilibrio perfecto entre intensidad narrativa y profundidad humana. Hoy, ese fenómeno tiene nombre: “DOC”, la producción que ya se posiciona dentro del top 10 en toda Latinoamérica, incluido Brasil, consolidándose como uno de los títulos más vistos del momento.

En el centro de esta historia se encuentra Gabriela de la Garza, quien reafirma su lugar como una de las actrices más sólidas de su generación al dar vida a Ximena Franco: una psiquiatra brillante, directora del Departamento de Medicina Interna y una figura clave dentro del complejo entramado emocional del relato.

doc-el-drama-medico-que-domina-latinoamerica.jpeg

La serie sigue a Andrés Ferrara, interpretado por Juan Pablo Medina, un prestigioso médico que, tras un accidente, pierde doce años de memoria. Este giro lo obliga a enfrentarse a una realidad desconocida: la muerte de su hijo, su divorcio y la pérdida de su posición profesional. Desde ese punto, “DOC” construye una narrativa donde el poder, la identidad y la vulnerabilidad se entrelazan con cada caso clínico.

Bajo la dirección de Francisco Franco, Andrés López Pacha y Harold Ariza, la serie forma parte de una franquicia internacional que ha sabido evolucionar para conectar con audiencias contemporáneas a través de historias cargadas de humanidad.

gabriela-de-la-garza-conquista-con-doc-drama-medico-que-domina-latinoamerica-series.jpeg

Más allá del drama médico, “DOC” plantea una reflexión contundente: salvar vidas no siempre depende del conocimiento, sino de la capacidad de escuchar y comprender. Un mensaje que resuena profundamente en una época donde las segundas oportunidades adquieren un nuevo significado.

Con 20 episodios ya disponibles en Netflix, la serie se prepara para dar un paso más en su narrativa: el estreno de su segunda parte será el próximo 27 de marzo, una fecha que promete mantener a la audiencia al borde de sus emociones.

El drama médico del que todos están hablando ya es top 10 en Latinoamérica. Gabriela de la Garza brilla en “DOC”, la serie que redefine las segundas oportunidades. Descubre por qué está conquistando Latinoamérica.

Entre emociones intensas, secretos y poder, “DOC” se posiciona como una de las series más vistas del momento. Conoce el papel clave de Gabriela de la Garza en este fenómeno.

Alejandro Fernandez
Entretenimiento
Alejandro Fernández presentará su marca de ropa en Fashion Week Guadalajara
El “Potrillo”, lanzó su marca de ropa llamada Arre, en la cual plasma un estilo casual y moderno inspirado en lo western
Marzo 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Entretenimiento
Azul Guaita y Andrés Baida confirman su romance tras “Como agua para chocolate”
Marzo 19, 2026
Entretenimiento
Razones por las que Rosalía desató polémica con su LUX Tour
Marzo 18, 2026

Caras
Relacionadas
Harry Styles - Fashion - outfit
Entretenimiento
Harry Styles responde a acusaciones de “queerbaiting” y sorprende con beso en vivo
Marzo 18, 2026
 · 
Tania Franco
hijastro-salma-hayekjpeg
Entretenimiento
Quién es y a qué se dedica François Pinault, hijastro de Salma Hayek
Marzo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
rosalía
Entretenimiento
Setlist del Lux Tour 2026 de Rosalía
Marzo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christina aguilera (1).jpg
Entretenimiento
Christina Aguilera se presentó ante miles de fans mexicanos
Marzo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido
Entretenimiento
Gwyneth Paltrow desata polémica en los Oscar 2026 por su vestido
El diseño, que dejaba al descubierto gran parte de su silueta, desató críticas y reavivó el debate sobre edadismo y libertad femenina
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
JAIME.CAMIL.BY.ALONSO.ISABELLA.MURILLO.2026.13.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Jaime Camil rompe el silencio sobre la época “difícil” de su carrera
El actor regresa a México para hacer teatro musical y, a corazón abierto, nos habla de su familia, de cuando se le subió la fama, la compleja relación con su padre y la salud mental masculina
Marzo 11, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio
Entretenimiento
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio
A sus 27 años, la italiana marca una diferencia en la vida del actor de 51, conocido por sus relaciones con mujeres más jóvenes
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
francesca-guillen-hija-alejandro-camacho.jpg
Entretenimiento
Ella es la hija de Alejandro Camacho, media hermana de Max Camacho Jones y sobreviviente de cáncer
Conoce a Francesca Guillén, la hija de Alejandro Camacho que ‘desapareció’ de la industria.
Marzo 30, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena