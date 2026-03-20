Gabriela de la Garza conquista con “DOC”, el drama médico que domina Latinoamérica

En el universo de las series que logran capturar tanto la emoción como la conversación global, pocas propuestas alcanzan el equilibrio perfecto entre intensidad narrativa y profundidad humana. Hoy, ese fenómeno tiene nombre: “DOC”, la producción que ya se posiciona dentro del top 10 en toda Latinoamérica, incluido Brasil, consolidándose como uno de los títulos más vistos del momento.

En el centro de esta historia se encuentra Gabriela de la Garza, quien reafirma su lugar como una de las actrices más sólidas de su generación al dar vida a Ximena Franco: una psiquiatra brillante, directora del Departamento de Medicina Interna y una figura clave dentro del complejo entramado emocional del relato.

La serie sigue a Andrés Ferrara, interpretado por Juan Pablo Medina, un prestigioso médico que, tras un accidente, pierde doce años de memoria. Este giro lo obliga a enfrentarse a una realidad desconocida: la muerte de su hijo, su divorcio y la pérdida de su posición profesional. Desde ese punto, “DOC” construye una narrativa donde el poder, la identidad y la vulnerabilidad se entrelazan con cada caso clínico.

Bajo la dirección de Francisco Franco, Andrés López Pacha y Harold Ariza, la serie forma parte de una franquicia internacional que ha sabido evolucionar para conectar con audiencias contemporáneas a través de historias cargadas de humanidad.

Más allá del drama médico, “DOC” plantea una reflexión contundente: salvar vidas no siempre depende del conocimiento, sino de la capacidad de escuchar y comprender. Un mensaje que resuena profundamente en una época donde las segundas oportunidades adquieren un nuevo significado.

Con 20 episodios ya disponibles en Netflix, la serie se prepara para dar un paso más en su narrativa: el estreno de su segunda parte será el próximo 27 de marzo, una fecha que promete mantener a la audiencia al borde de sus emociones.

El drama médico del que todos están hablando ya es top 10 en Latinoamérica. Gabriela de la Garza brilla en “DOC”, la serie que redefine las segundas oportunidades. Descubre por qué está conquistando Latinoamérica.

Entre emociones intensas, secretos y poder, “DOC” se posiciona como una de las series más vistas del momento. Conoce el papel clave de Gabriela de la Garza en este fenómeno.