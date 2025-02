Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebran el cumpleaños 16 de su hija Elissa con estos tiernos mensajes

Este 17 de febrero, Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y de Gabriel Soto, cumplió 16 años, y los orgullosos papás le dedicaron un mensaje muy especial

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió algunos detalles de la celebración de su primogénita, empezando por el pastel con el que la despertó en la mañana de su cumpleaños, así como ‘Las Mañanitas’.

“¡No lo puedo creer!”, escribió Geraldine Bazán en el video en que se le ve prendiendo la bengala del pastel con el que Elissa Marie le dio la bienvenida a sus ‘dulces 16’.

La famosa de 42 años también publicó varias fotografías que fueron tomadas en su propia celebración de cumpleaños el pasado 30 de enero, misma que acompañó con un emotivo mensaje: “Te amamos @elissasbb!!! Feliz cumpleaños mi soulmate, my first llegaste al mundo a darle un nuevo significado a la vida y ha sido la mejor aventura ser tu mamá”.

Elissa Marie celebra su cumpleaños 16 Instagram @geraldinebazan

Geraldine Bazán también compartió en sus historias una fotografía de la celebración de Elissa Marie junto con sus amigas y un pastel estilo ‘coquette’ con la palabra “sixteen” (dieciséis) escrita.

Gabriel Soto felicita a su hija por su cumpleaños

Por su parte, Gabriel Soto también le dedicó una tierna felicitación a su hija a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró algunas adorables fotografías de cuando Elissa Marie era más pequeña.

“No puedo creer que hoy cumplas ya 16 años mi amor. Te he dicho siempre lo mucho que te amo y que siempre, siempre estaré para amarte, guiarte y apoyarte. Y como me dices… you will ALWAYS be my little girl. Te amo con toda mi alma y mi corazón…. Feliz cumpleaños hija mía 🎉🎉🎉 #Elissa #sweet16 #birrhdaygirl””, escribió el actor.

La hija menor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto felicita a su hermana

Alexa Miranda, la hija menor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se unió a la celebración con una felicitación a través de sus ‘stories’.

Con una fotografía en la que se ve a ambas niñas de espaldas mirando hacia una ventana que da hacia el Museo de bellas artes de Montreal, en Canadá, la menor escribió: “Te amo infinitos. Pásala increíble”.

La pequeña Alexa Miranda también está próxima a celebrar su cumpleaños, pues este 19 de febrero llegará a los 11 años de vida.