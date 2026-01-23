Suscríbete
Harry Styles revela quién en su familia no se impresiona con su fama mundial

El cantante habló sobre el valor de las relaciones que van más allá del éxito y los reflectores, revelando con qué persona cercana nunca habla de trabajo

Enero 23, 2026
Harry Styles, uno de los artistas más influyentes y reconocidos a nivel mundial. El ex integrante de One Direction fue cuestionado sobre quién en su vida no se impresiona por todo lo que ha logrado. Lejos de mencionar a alguien externo a su círculo íntimo, el cantante fue claro al señalar que es su hermana la persona que menos se deja impactar por su fama internacional. Para Harry, esto no es algo negativo, sino una de las razones por las que su relación con ella es tan valiosa.

Mi hermana, y de la manera más bonita. No es algo de lo que hablemos constantemente, y justo eso es lo que me hace sentir tan querido por ella. No se trata de lo que hago ni de la fama, sino de nuestra relación. Claro que está orgullosa, como todos, pero es muy valioso tener a alguien con quien todo es real y cercano.
Una relación que no gira en torno al éxito

Durante la conversación, Styles explicó que su carrera, los premios o el reconocimiento público no son el eje de su vínculo familiar. De hecho, destacó que con su hermana la fama simplemente no es un tema recurrente, y que eso le genera una sensación profunda de bienestar y cercanía.

Con el tiempo, los hermanos también se convierten en amigos, y en mi caso, ella es una de mis mejores amigas. Hemos vivido muchas cosas juntos y nos conocemos como nadie.
Harry Styles.

¿Quién es Gemma Styles?

La hermana de Harry, Gemma Styles, ha construido su propio camino profesional como escritora, presentadora y voz activa en temas sociales, manteniendo siempre una identidad independiente de la fama de su hermano. Este contexto explica por qué su relación se mantiene alejada del ruido mediático y enfocada en lo esencial.

Además de ser una autora Bestseller de “Why Am I Like This?”, es precursora de la moda sostenible, tiene un podcast premiado y es embajadora de una organización llamada “MQ Mental Health Research”, enfocada en la salud mental. Harry ha mencionado en distintas ocasiones que ella lo conoce mejor que nadie, precisamente porque ha estado presente desde antes de que su vida cambiara por completo.

