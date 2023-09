Imelda Garza Tuñón: así es su vida tras la muerte de Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón sufrió un duro golpe con la muerte de su esposo, el cantante y actor Julián Figueroa.

El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció en abril de este año por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años de edad.

Imelda y Julián se casaron en 2017. Al año siguiente, en 2018, la pareja dio la bienvenida a su único hijo, el pequeño José Julián.

Sin embargo, la vida les cambió cuando Julián sufrió el infarto que le quitó la vida.

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa tuvieron un hijo, José Julián, en 2018 Instagram @imetunon

¿Cómo ha seguido su vida Imelda Garza?

La viuda de Julián Figueroa ha declarado lo difícil que ha sido seguir adelante tras la muerte de su esposo.

Incluso, la también actriz ha contado que, desde hace varios años, fue diagnosticada con trastorno bipolar, y por lo tanto, está medicada. Luego del trágico deceso de Julián, la joven de 26 años tuvo que modificar la dosis de su medicamento para poder sobrellevar la situación.

Además, Imelda ha sentido el apoyo de su suegra Maribel Guardia. “Ha sido un gran apoyo, la verdad es que me trata como si fuera su hija y eso me hace sentir más cómoda, me hace llevar un duelo más tranquilo”, comentó la actriz de Princesas, un musical real.

Imleda Garza Tuñón ha compartido su dolor con su suegra, Maribel Guardia Instagram @imetunon

Durante lo que vivió tras la muerte de su esposo, Ime Garza confesó: “No recuerdo todo el novenario, yo recuerdo como tres días, y los tres todos desordenados, ni siquiera así como lunes, martes, miércoles, o sea, recuerdo jueves, luego lunes, así horrible, entonces no sé qué pasó antes y después… (Estaba) viviendo la vida en piloto automático, luego recuerdo que me encerré como dos semanas, y dije: ‘ya no puedo estar así’. Subí cinco kilos… por la depresión”.

Imelda Garza Tuñón no sabe si volverá a enamorarse

Para Imelda, la idea de volverse a enamorar y rehacer su vida al lado de alguien más parece algo prácticamente imposible, especialmente porque todavía está viviendo el duelo de la muerte de Julián.

Al respecto, en una entrevista respondió a los cuestionamientos sobre su vida sentimental.

“Ahorita mi vida amorosa es un duelo, es como cuando rompes con una relación de hace mucho tiempo, pero es más fuerte todavía, porque no solamente estás rompiendo con alguien”, confesó la actriz. “La verdad es que ahorita estoy bien enfocada en mi carrera, yo lo que tengo en mente ahorita es esto (el teatro), que venga otro proyecto, y que venga otro, y me gustó el teatro musical, quiero echarle más ahí, salió un curso bien padre por ahí, en la escuela de Pati Reyes Espíndola, entonces lo voy a tomar”, concluyó.