Jennifer Lopez y Ben Affleck ya están oficialmente divorciados; este es el acuerdo económico al que llegaron

Ya es oficial el divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck. La cantante señaló en los documentos judiciales que vivían separados desde el 26 de abril de 2024. En su petición de divorcio, la cantante alegó, “diferencias irreconciliables”.

Jennifer y Ben hicieron oficial su divorcio el 20 de agosto de 2024, coincidiendo con el segundo aniversario de su boda en Georgia. Sin embargo, la separación se produjo meses antes, el 26 de abril.

La pareja que retomó su relación en 2021, después de años separados, había iniciado su matrimonio, sin embargo, la historia terminó.

De forma amistosa de llevó a cabo su proceso de divorcio, aunque no tenían un acuerdo prenupcial y deberían haber repartido al cincuenta por ciento las ganancias obtenidas durante su matrimonio; la expareja firmó un pacto económico.

Según informa TMZ, Lopez y Affleck conservarán cada uno de los beneficios que adquirieron individualmente en varios proyectos durante los dos años que estuvieron casados, y ninguno de los dos pagará manutención conyugal al otro.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Instagram @jlo

Ben Affleck mantendrá su participación en la companía de producción Artist Equitu, que fundó en noviembre de 2022. Por su parte, Jennifer conservará lo ganado en producciones como Atlas, Marry Me..”.

La expareja también llegó a un acuerdo sobre la mansión de Beverly Hills de 61 millones de dólares que compraron juntos, aunque los términos no se han dado a conocer. La propiedad todavía no ha encontrado comprador y no está claro cómo se dividirán los bienes.

Ambos acordaron conservar los ingresos obtenidos de forma individual durante el matrimonio, un acuerdo facilitado por la famosa abogada Laura Wasser, conocida por manejar casos de alto perfil en Hollywood. Además, Jennifer Lopez solicitó recuperar su nombre de soltera, Jennifer Lynn Lopez.

La también actriz expresó su emoción con su soltería y subrayó la importancia de encontrar la felicidad dentro de uno mismo. Por su parte, Affleck se mudó cerca de sus hijos.