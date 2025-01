Justin Baldoni demanda por 250 millones de dólares al periódico que difundió la denuncia que le hizo Blake Lively

Justin Baldoni está en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que Blake Lively lo acusó de acoso y sexual y difamación, sin embargo, el actor y director demandó por 250 millones de dólares a The New York Times, el diario que difundió la denuncia de la actriz.

Blake Lively presentó una demanda ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando a Justin Baldoni, su co-estrella y director en la película ‘Romper el Círculo’, por conductas inapropiadas en el set, así como de orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

El escándalo explotó cuando The New York Times publicó el artículo titulado “‘Podemos enterrar a cualquiera’: dentro de la máquina de desprestigio de Hollywood”, donde se revelan las conversaciones entre los involucrados.

Justin Baldoni y Blake Lively Instagram @itendswithusmovie

La demanda de Justin Baldoni contra The New York Times

De acuerdo con reportes de ‘Variety’, el pasado martes 1 de enero de 2025, Justin Baldoni presentó una demanda en contra del diario estadounidense The New York Times, alegando la discrepancia con la que el medio describió y presentó las conversaciones entre él y Blake Lively.

En la demanda, el actor afirma que el periódico construyó una narrativa en la versión “no verificada y subjetiva de Lively” e hizo caso omiso de “numerosas pruebas que contradecían sus declaraciones y revelaban sus verdaderos motivos”.

Justin Baldoni, los estudios Wayfarer, sus ejecutivos de relaciones públicas, entre otros demandantes (10 en total), reclaman 250 millones de dólares al diario en concepto de daños y perjuicios.

Según detalla ‘Variety’, la denuncia consta de 87 páginas, donde se muestra una refutación de la narrativa expuesta en el artículo escrito por los periodistas Megan Twohey, Mike McIntire y Julie Tate.

Esta denuncia sostiene que The New York Times publicó una “historia falsa” y usó mensajes privados fuera de contexto y presuntamente “manipulados”, los cuales, según señala, no estaban destinados a ser divulgados públicamente.

Además, Justin Baldoni acusó a Blake Lively de ejercer un “manejo autoritario” sobre la película y aseguró que buscó imponer un “control absoluto” en todos los aspectos de la producción, recurriendo a métodos “estratégicos y manipuladores”.

También asegura que las acciones de la actriz fueron las que afectaron su propia imagen pública más que cualquier supuesta campaña de desprestigio por parte de Justin Baldoni o su equipo.

Justin Baldoni y Blake Lively Instagram @justinbaldoni

La respuesta de The New York Times

Un portavoz salió en defensa del periódico, afirmando que los periodistas incluyeron el artículo como la respuesta completa de Justin Baldoni a las acusaciones.

“El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos hasta donde estos conduzcan. Nuestra historia resulta de un trabajo meticuloso y responsable. Se basa en el análisis de miles de páginas de documentos originales, que incluyen mensajes de texto y correos electrónicos citados de forma precisa y extensa en el artículo”, declaró un portavoz del periódico a The Independent.

Además, el portavoz señaló que, hasta el momento, ninguno de los demandantes han podido señalar un “error” en concreto en el artículo publicado.