Karla Sofía, antes y después: cuándo fue su transición y cómo se lo contó a sus padres

Karla Sofía Gascón se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada en la categoría de mejor actriz principal en los premios Oscar, y aunque no ganó, ese reconocimiento quedará en la historia y detrás de su candidatura, hay un largo camino.

La actriz española reveló durante una entrevista con Yordi Rosado, que desde los cuatro años de edad tuvo clara su identidad de género, sin embargo, en ese entonces, no había nada que hacer.

“Yo desde los 4 años sabía qué era y qué pasaba conmigo, pero no había ninguna posibilidad de cambiarlo”, dijo la actriz, sin embargo, señaló que a esa edad ni después pudo hacer algo al respecto: “Ni a los 4 años, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30. En mi país, hasta hace bien pocos años, cuando yo empecé esto, hacía muy poco tiempo que habían implementado la Unidad de Identidad de Género en mi país y era una precisamente enfocada a solventar las cosas que ocurren con las personas que están en la misma situación que yo”, dijo la intérprete de Alcobendas.

Además, confesó que habló con los médicos para preguntarles si lo que le pasaba era un padecimiento, sin embargo, ellos le explicaron que, de la misma manera que un embarazo o la menopausia no son una enfermedad, “hay que dar cabida a todas las personas que necesitan solucionar las cosas que tienen que solucionar, porque esto no lo arregla un electricista ni un fontanero, tienen que ser especialistas de la medicina”, declaró.

Karla Sofía Gascón antes y después Instagram @karsiagascon

¿Cómo le contó a sus padres sobre su transición?

Karla Sofia Gascón narró que habló con su mamá cuando ella estaba en la cocina, y después de exponerle la situación no hubo ningún drama: “Llegué una vez a la cocina y le dije ‘mamá voy a hacer esto’ y me dijo ‘te creo’ y le dije ‘¿por qué?’ dice ‘porque todo lo que dices lo cumples’”, contó la intérprete.

También le preguntó a su mamá si alguna vez llegó a sospechar de su identidad de género: “Le pregunté si nunca había sospechado del asunto ni nada y me dijo que no y yo me sorprendí incluso”.

Karla Sofía Gascón antes y después Instagram @karsiagascon

La actriz de ‘Nosotros los Nobles’ contó que algo similar sucedió con su papá: “(con mi papá) Igual. Al final las personas mayores y los niños son los que menos prejuicios y estupideces tienen… excepto que los tengas”

“El problema no es mío, el problema es de la gente, lo que tiene en la cabeza, el problema mental que tiene que las cosas tienen como creen que tienen que ser y que no tienen escapatoria por ningún sitio, o sea, que están cerradas, el problema no es de las personas que están abiertas en este mundo, y que, sin hacer daño a nadie, quieren vivir en amor, en paz y en respeto, el problema lo tienen las personas que no quieren dejar vivir en el amor, en paz y en respeto, ni en que tú puedas decidir sobre tu propio cuerpo, quieren controlar tu cuerpo y como no lo pueden controlar, no pueden controlar tu mente, entonces te conviertes en enemigo público número uno”, agregó.

El camino de Carlos hacia Karla Sofía Gascón

La nacida el 31 de marzo de 1972 comenzó su transición en un hospital en Madrid en 2018. Contó todo su proceso, sentimientos y experiencia en su autobiografía ‘Karsia: Una historia extraordinaria’, en la que ya firmó como Karla Sofía Gascón. El libro arranca con una dura dedicatoria: “A quien más daño me hizo, pues nadie puede hacer más daño que quien te ama”.

A principios de 2018, le dio una entrevista al programa ‘Sale el Sol’ donde aseguró que era una mentira que estuviera pensando en cambiar de sexo y que le molestaban los rumores que surgieron luego de que se le vio con el cabello mucho más largo.

En noviembre de ese mismo año estuvo como invitada en ‘Ventaneando’, donde reveló que su decisión de transicionar fue muy difícil y dolorosa.

Karla Sofía Gascón Instagram @karsiagascon

Karla Sofía Gascón, su esposa y su hija

Karla Sofía Gascón conoció a su esposa, Marisa Gutiérrez, cuando la actriz tenía 19 años, en un bar de Alcobendas, su ciudad natal, y desde entonces han crecido juntas de la mano. Fruto de su matrimonio, tienen una hija de 13 años llamada Victoria Elena, quien vivió de primera mano el proceso de transición de su madre.

Aunque hoy en día las tres disfrutan de una excelente relación, viajan juntas, y son el mayor apoyo de la actriz, acompañándola incluso a los premios Oscar, el camino no siempre fue color de rosa.

Karla Sofía Gascón con su esposa y su hija Instagram @karsiagascon

Durante su entrevista con ‘Ventaneando’ en 2018, fue cuestionada sobre de quién recibió la reacción que más le dolió cuando decidió hacer su transición, a lo que ella respondió: “La persona con la que yo compartía mi vida, que me dijo ‘yo quiero que a mis hijos los recoja del colegio su padre, no una persona como tú’, y yo cada vez que recuerdo esa frase y me veo que voy al colegio de mi hija a recogerla y viene corriendo a mí a darme un beso y a abrazarme, digo ‘j*dete’”, además, confesó que para ella está dedicado su libro.

Reveló que física y espiritualmente se sentía muy bien, pero emocionalmente estaba destruída, pues a pesar de que su hija jamás tuvo prejuicios, sí recibió el rechazo de quien “más amaba”: “Yo he perdido lo que más quería, pero me he ganado a mí misma. Las personas que más quería en el mundo, las personas que se suponía que me amaban y que yo amaba”, declaró.