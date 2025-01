La hija de Dulce reveló que la cantante hizo un inesperado cambio en su testamento justo antes de su muerte

Tras la muerte de la cantante Dulce el pasado 25 de diciembre, han surgido un sin fin de controversias, sobre todo relacionadas con su única hija, Romina Mircoli.

Algunos allegados a la intérprete de ‘Tu Muñeca’ han acusado a la joven de “interesada” por la herencia de su famosa mamá, sin embargo, ella ha salido en su defensa asegurando que ella no tiene nada que pelear, pues es hija única.

“Hubo gente que salió diciendo que lo único que yo pregunté fue por la herencia. Yo no tengo hermanos”, dijo en entrevista con Andrea Escalona para el programa ‘Hoy’.

Los cambios que Dulce hizo a su testamento

Romina Mircoli también dijo en entrevista que su mamá hizo un testamento nuevo hace dos o tres años, sin embargo, explicó que no entiende por qué tomó esta decisión, pues el segundo testamento es “prácticamente una copia” del anterior.

“De hecho tenía un testamento inicial, es igual al nuevo, pero no sé por qué decidió volverlo a hacer, creo que el reciente tiene dos o tres años y es prácticamente una copia del anterior, pero todo con mi mamá estaba muy en orden, en ese sentido ella siempre fue ordenada con sus cosas”, dijo Romina Mircoli a Andrea Escalona.

Además, la joven señaló que su madre tenía sus asuntos muy en orden, pues no creía en supersticiones sobre atraer cosas negativas si hacía su testamento a tiempo.

Sin embargo, algunos fans de Dulce han recordado que la cantante dijo en mayo de 2024 que tras su cirugía por un tumor maligno en el riñón del que fue operada en abril de ese año, decidió arreglar su testamento.

Acusan a la hija de Dulce de “interesada”

Francisco Cantú, amigo de Dulce, aseguró que la cantante “vivía un infierno” junto a su hija.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, el amigo de la intérprete de ‘Lobo’ declaró que la relación madre e hija estuvo marcada por la violencia, la manipulación y el control.

Además, acusó a Romina Mircoli de usar a su hijo como una herramienta de manipulación para obtener dinero de Dulce.

“La misma Dulce me dijo ‘a mi hija le abrí un restaurante, estudió para lo otro y nunca sirvió para nada, nomás para estarme explotando’, eso es lo que Dulce nos decía a nosotros”.

El maquillista también aseguró que Romina Mircoli buscaba que los ingresos de su madre no bajaran para asegurarse una mayor herencia.

“Ella lo que quería era que los números que tenía Dulce no bajaran para ahorita tener más herencia”.

Dulce y Romina Mircoli Facebook Dulce

Dulce arregló su testamento tras perder un riñón por un tumor maligno

En mayo pasado, la cantante Dulce habló de la angustia que vivió cuando tuvieron que quitarle un riñón a causa del tumor cancerígeno que la afectaba.

“Cuando te dicen que tienes un tumor maligno pues significa que te puedes ir y de hecho hasta que te abren y te sacan el tumor se sabe a qué grado tiene daño tu organismo porque por más que estudios de imagen, lo que tú quieras, los doctores tienen que abrir y ver y entonces pues claro que la posibilidad de morir ahí está”, reveló en un encuentro con los medios compartido por el programa De Primera Mano.

La intérprete señaló que este fue el momento en el que decidió dejar todo preparado ante la posibilidad de una desgracia.

“Y pues me apuró poner mis papeles en orden, poner todas mis cosas en orden y pues eso hice, porque entre que terminaron mis primeros estudios que me tuvieron hospitalizada dos semanas después hubo dos semanas de espacio antes de la operación, entonces esas dos semanas me dediqué a mis cosas a que nadie batalle si me pasa algo”, añadió.