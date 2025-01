Romina Mircoli rompe el silencio y revela cuál fue la verdadera causa de muerte de la cantante Dulce

La cantante Dulce murió el pasado 25 de diciembre a los 69 años y su fallecimiento sigue levantando interrogantes, por ello, su hija, Romina Mircoli, rompió el silencio y explicó cuál fue la verdadera causa de muerte de su madre.

La intérprete de ‘Aún lo amo’ fue hospitalizada a principios de diciembre por una presunta neumonía, incluso se compartió un comunicado en sus redes sociales para anunciar que sus conciertos serían pospuestos, sin embargo, su padecimiento era más grave.

El 4 de diciembre, su yerno, Moisés González, le dijo al programa ‘Hoy’ que la artista no tenía cáncer como se había especulado, sino un empiema pleural (acumulación de pus en el espacio pleural, es decir, entre el pulmón y la pared torácica derivado de una infección) a causa de la neumonía, mismo por el que debía ser operado de urgencia, pero esa cirugía reveló la terrible verdad.

La causa de muerte de la cantante Dulce

Romina Mircoli, la única hija de la cantante, fue entrevistada por los programas ‘Hoy’ y ‘Ventaneando’, donde detalló que, luego de su cirugía por el empiema pleural, se dieron cuenta de que el cáncer de riñón había hecho metástasis en el pulmón izquierdo de la cantante.

En marzo de 2024, Dulce fue hospitalizada debido a una supuesta infección en las vías urinarias que en realidad era un tumor maligno de dos kilos en el riñón que presionaba sus pulmones. En abril se sometió a una cirugía para extraerle el tumor, el cual estaba encapsulado y la intérprete terminó perdiendo un riñón.

En entrevista con el programa ‘Hoy’, Romina Mircoli explicó que en un principio creyeron que su mamá no tenía cáncer, pero tras la cirugía se dieron cuenta de la metástasis.

“Los exámenes de mi mamá salieron negativos de cáncer y para nosotros eso había sido un respiro, pero cuando llegó el momento de la operación del empiema pleural descubrieron que sí había un tumor muy grande que estaba por fuera de la pleura del pulmón, o sea, la ‘bolsita’ que recubre el pulmón, entonces, por dentro no se veía, estábamos bien contentos de que no había cáncer y a la mera hora se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”.

En entrevista con ‘Ventaneando’, la hija de Dulce dio nuevos detalles sobre el padecimiento de su mamá: “inicialmente mi mamá estaba con el tema del cáncer del riñón, su cáncer no era de pulmón, sí murió por la metástasis del pulmón, pero inicialmente el problema fue el del cáncer de riñón”.

“Se le retiró y ella descuidó un poquito su salud porque nunca paró de trabajar, ella tenía muchos compromisos y desafortunadamente llegó a la situación de que se empezó a sentir muy mal, tenía muchos problemas de respiración, mucha tos, por eso en un principio se decía que era neumonía, pues hasta que se le operó del empiema pleural, que era una consecuencia supuesta de la neumonía se dieron cuenta de que el tumor estaba por fuera de su pleura del pulmón izquierdo y ahí nos dimos cuenta de que la situación era más grave de lo que pensábamos”

Además, Romina Mircoli reveló que a medida que la enfermedad fue avanzando, Dulce se fue quedando “sin aire en el pulmón”, por lo que llegó un momento en el que dejó de hablar definitivamente. “Mi mamá dejó de hablar, digamos que ya de cajón, de forma permanente, pero lo que sí lograba de repente era susurrar o darse a entender… ella tenía ya muy poquita capacidad de aire, entonces así escuchar su voz de ella, hubo un momento en el que nunca más la volví a escuchar”

La razón por la que Romina Mircoli decidió cremar los restos de su mamá

Durante su entrevista con Andrea Escalona para el programa ‘Hoy’, Romina Mircoli explicó la razón por la que su mamá no fue enterrada como ella quería: “mucha gente dice que su deseo era ser enterrada al lado de su mamá y eso es cierto, toda su vida dijo eso, el problema es que uno cuando expresa sus últimos deseos de qué es lo que quiere que pase con el cuerpo es cuando uno está entero, cuando uno está bien”.

“Uno se imagina que se va a morir viejito en su cama, nadie sabe y nadie está preparado, no tenemos ni una sospecha de cómo nos vamos a ir de esta tierra, entonces en ese momento las decisiones que se tomaron fueron para salvaguardar su imagen, imagen por la que ella luchó toda su vida”, dijo Romina Mircoli.

Además, a Pati Chapoy de ‘Ventaneando’ le explicó que la enfermedad deterioró muchísimo a Dulce, y fue la cantante quien tomó la decisión de ser cremada, pues tenía “mucho miedo de ser fotografiada” en su estado.

“El cáncer deterioró muchísimo a mi mamá, muchísimo. Llegó un momento en que ella no se valía por sí misma… ella tenía mucho miedo de que le tomaran fotos como ella ya estaba, estaba muy deteriorada, no era la imagen que ella había procurado y por la que había trabajado toda su vida, o sea, era muy triste verla, era un ‘trapito’ de persona, era una cosita así chiquitita, entonces pues no había vestido, no había maquillaje y no había peluca que le fueran a hacer justicia”, dijo Romina Mircoli a ‘Ventaneando’.

“Ella me dijo ‘Romi yo no quiero que nadie me vea así’ y yo (le dije) ‘no mami, no te preocupes, nadie te va a ver’ y me insistió ‘Romi, que nadie me vea así, tú elige la urna más preciosa y llévame a la Basílica por favor, una urna que brille”, por ello, la hija de la cantante eligió una urna blanca en forma de corazón con un enorme brillante en la esquina superior.