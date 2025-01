La preocupación de Ricardo Montaner que lo llevó a pedir ayuda al presidente de República Dominicana

Ricardo Montaner compartió con sus seguidores en redes sociales que su casa en Samaná, República Dominicana, fue vandalizada.

El cantante de 67 años compartió las fotografías donde se muestra a unas personas pintando las paredes de su propiedad con pintura roja e incluso reveló el nombre de la supuesta responsable por esta acción.

“Vandalismo en nuestra propiedad de Samaná. La persona que posa para la foto, y que luce feliz al dañar nuestra casa, se llama Estela”, escribió el intérprete de ‘Tan Enamorados’.

En otra historia, Ricardo Montaner publicó una foto de su esposa, Marlene Rodríguez, mirando un atardecer frente al mar en Samaná y escribió: “Si no fuera por esto, a veces provoca irse”.

En sus publicaciones, el intérprete etiquetó a un periódico local de República Dominicana y a Luis Abinader, presidente de dicho país.

Hasta el momento, el cantante no ha dicho si procederá legalmente en contra de los responsables.

Vandalizan la casa de Ricardo Montaner en República Dominicana Instagram @montaner

Los Montaner sufren una dura pérdida

Hace apenas unos días, Ricardo Montaner y su familia expresaron su profundo dolor por la muerte de Rodolfo Rodríguez, hermano de Marlene Rodríguez, cuñado del cantante.

“Escribo esto, en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido #RodolfoRodriguezMiranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa”, escribió el intérprete.

“Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda #Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”, añadió.

“Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer en mí y por apostar a mi futuro”.