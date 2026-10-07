Ben Affleck dirige y protagoniza Animales, un thriller que se estrenará el próximo 9 de octubre en Netflix, y donde estuvo a punto de compartir pantalla con su exesposa Jennifer Garner, quien finalmente decidió rechazar el proyecto.

El actor de 54 años confesó recientemente que antes de elegir a Kerry Washington como su pareja en el proyecto, había considerado a Garner, pues estaba convencido de que era la indicada para el papel; sin embargo, los cambios en la producción hicieron que la actriz lo rechazara.

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¿Por qué Jennifer Garner no quiso trabajar con Ben Affleck en Animales?

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, Ben reveló sus intenciones de que jennifer protagonizara la película junto a su amigo Matt Damon, quien era su primera opción para el papel protagónico.

“Pensé: ‘Dios, Jen Garner sería increíble para este papel’”, dijo Affleck sobre su intención de elegir a Garner, con quien estuvo casado y tiene tres hijos. “Además, tenía la ventaja de que ambos podríamos pasar más tiempo con nuestros hijos, ya que tenemos un acuerdo de custodia alternada por semanas. Pensé que podríamos coordinar nuestros horarios en función de eso”.

Sin embargo, todo cambió cuando Damon no pudo unirse a las grabaciones, debido a su compromiso con ‘La Odisea’, lo que llevó a Affleck a tomar el papel protagónico y replantearse la idea de que Jennifer fuera su pareja en la ficción, y en una historia que muestra a un matrimonio en crisis: “Hablé con Jen y me dijo: ‘No queremos hacer eso. Solo estás cargando con equipaje’”, contó Affleck.

La razón por la que Jennifer Garner rechazó protagonizar “Animales” junto a Ben Affleck Getty Images

Y aunque no pudo trabajar con Jennifer en Animales, Ben no descarta la posibilidad de compartir proyecto con su exesposa:

“Me encantaría trabajar con ella, sinceramente. Es maravillosa, somos muy buenos amigos, le estoy profundamente agradecido y tenemos una relación estupenda. Me encantaría volver a trabajar con ella en el futuro, pero no quieres que todo ese equipaje que trae el público termine jugando en tu contra, ¿sabes?”.

Finalmente, el personaje de Abigail quedó en manos de Kerry Washington, quien protagoniza la película junto a Affleck.

¿De qué trata Animales, la nueva película de Ben Affleck?

La película sigue a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, y a su esposa Abigail, interpretada por Kerry Washington, cuya vida da un giro inesperado cuando su hijo es secuestrado.

“Cuando secuestran a su hijo, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa se ven atrapados en una red de engaños”, dice una sinopsis oficial de la película. “Mientras se apresuran a reunir el pago del rescate, se ven obligados a tomar decisiones, y a revelar secretos, que podrían destrozar su mundo”.

Affleck declaró que con esta película quería explorar la dinámica de un matrimonio, en lo que representa su primer trabajo como director desde Air, estrenada en 2023.

“¿Cómo se mantiene una relación? Esa era, obviamente, una de las preguntas que tenía en mente”, explicó. “¿Qué es lo que realmente nos exige un matrimonio? ¿Qué tanto llegamos a conocernos de verdad?”.