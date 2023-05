Las nostálgicas palabras de Meadow Walker, hija de Paul Walker, al honrar a su padre en ‘Fast X’

La hija del fallecido Paul Walker, Meadow Walker, encontró la manera de honrar a su padre en una de las películas que lo lanzaron al estrellato. Fast X es la película de acción dirigida por Louis Leterrier y la décima entrega principal y la undécima película en general de la franquicia Fast & Furious, y la secuela de F9 (2021). La película está protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron y Jason Momoa. Dominic Toretto y su equipo deben enfrentar una nueva amenaza del hermano distanciado de Dom, Jakob Toretto (Momoa).

La hija de Paul Walker habla de su participación en ‘Fast X’

Meadow, de 24 años, participará con un cameo en Fast X y la joven modelo se siente orgullosa de honrar a su papá de esta manera; recordemos que Paul Walker llevaba a su hija a los sets desde pequeña y siempre tuvieron un vínculo especial.

“Para mí, siempre he pensado en honrar a mi padre, y esto fue una parte tan importante de su vida, y de mi vida, por supuesto. Solo estaba esperando el momento adecuado, y quería hacer algo súper pequeño y simple que fuera casi como un huevo de pascua. Si no supieras quién era, ni siquiera lo notarías ... Mi padre era muy humilde, muy simple, así que pensé que la mejor manera era tener un momento especial ... Dejé mi pequeña marca, y siempre puedo compartir eso con él”, dijo Meadow a Entertainment Tonight.

En Instagram, la modelo compartió una fotografía de esta corta pero significativa participación. Y escribió: “Una vista previa de mi cameo en Fast X. ¡La primera Fast se estrenó cuando tenía un año! Crecí en el set viendo a mi padre, Vin, Jordana, Michelle, Chris y más en los monitores. Gracias a mi padre, nací en la familia Fast. No puedo creer que ahora pueda estar allí también. Con aquellos que han estado cerca para verme crecer. Gracias a Louis Leterrier por su amabilidad, paciencia y apoyo. Parece que has sido parte de la familia desde que comenzamos, estoy feliz de que esto sea solo el comienzo. Un agradecimiento especial al mejor amigo de mi padre que ahora es mi mejor amigo Brandon Birtell, esto no habría sido posible sin ti. Estoy muy bendecido de poder honrar el legado de mi padre y compartir esto con él para siempre”.