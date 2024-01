Las señales de que Victoria Ruffo y Omar Fayad luchan por su matrimonio

Victoria Ruffo y Omar Fayad todavía enfrentan rumores de divorcio, ahora que el político vive en Noruega, porque es embajador de México en ese país.

Desde el pasado mes de noviembre de 2023, surgió información que aseguró que el matrimonio estaba por disolverse, a lo cual ambos respondieron de manera negativa, es decir, no hay separación, al menos no de manera afectiva.

Esta no fue la primera vez que la pareja enfrentó este tipo de noticias, pero en esta ocasión, por la separación física que existe entre ambos, las dudas eran un tanto lógicas.

En una reciente alfombra roja, donde acudió a acompañar a su hijo, quien actúa en la película “El roomie”, dijo tajante:

“Todavía no me divorcio, el día que me divorcie se van a enterar”, comentó.

Victoria Ruffo y Omar Fayad, el amor perdura

Las señales que indican que son una pareja que lucha por estar unida, pese a la distancia, son las siguientes:

Ambos defendieron su postura de no divorciarse, con todo y que era un hecho que Omar se iba a ir a Noruega por mucho tiempo.

Victoria dijo en alguna entrevista que se entienden bien, que se apoyan mutuamente y que conocen lo que implican sus respectivas carreras, ella como actriz y él como político.

Nunca han sido como muéganos, sino que se dan su espacio, lo cual les ha ayudado a mantenerse por muchos años.

Victoria Ruffo señaló que ella y sus tres hijos fueron a Noruega para el Año Nuevo, los acompañó su hermana, lo cual es un gran indicio de que el amor sigue.

La protagonista de telenovelas como “Corona de lágrimas” descartó irse a vivir a aquél país, porque comenzará teatro, pero fue muy clara: “vamos a ir y venir el tiempo que sea necesario” y remató: “Es su trabajo, a mí me gusta estar con él y acompañarlo, pero también tengo una chamba”.