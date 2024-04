Quién es Lizzo, la famosa cantante que anunció su retiro tras las críticas y acusaciones de acoso en su contra

A menos de un año de que se dieran a conocer una serie de impactantes acusaciones en su contra, Lizzo, la estrella pop que fue reconocida por su mérito al “romper estereotipos” dio a conocer sus intenciones de retirarse. Dicha decisión habría sido tomada por la cantante tras las duras críticas y señalamientos que ha experimentado recientemente, la mayoría de ellas por presuntamente haber agredido psicológicamente a varias personas de su equipo.

El mensaje con el que Lizzo anunció su retiro de la música

“Estoy cansada de soportar que todos en mi vida y el internet me arrastren. Lo único que quiero es hacer música, poder hacer feliz a la gente y contribuir a que el mundo sea un lugar un poco mejor. Pero estoy empezando a sentir que es el mundo el que no me quiere a mí, ni quiere que esté en él”, escribió Lizzo, quien meses atrás fue acusada por ejercer violencia contra sus empleados y staff.

“Constantemente me enfrento a mentiras que se dicen sobre mí por mis puntos de vista. También he sido blanco de burlas por mi apariencia y suelo ser criticada por personas que, aún sin conocerme, se atreven a faltarme el respeto y faltárselo a mi nombre. No me apunté para esta basura. Renuncio”, finalizó la intérprete.

Lizzo: quién es y cómo ha sido su trayectoria artística

Melissa Viviane Jefferson, mejor conocida como Lizzo, es una rapera, cantante y bailarina de origen estadounidense de 35 años que saltó a la fama en 2014 gracias a su primer álbum, mismo que se tituló “Plectrumelectrum”.

Previo a este magistral debut, la artista llevaba años tratando de incursionar en la industria musical, meta que tuvo que fusionar con los problemas económicos que ha experimentado desde su infancia, pues según lo dicho en diversas entrevistas, proviene de una familia de escasos recursos, razón por la que tuvo que abandonar la escuela e incluso vivir por temporadas en un auto.

Lizzo lleva cerca de 10 años dentro de la industria musical Instagram

Tras sus primeros lanzamientos, Lizzo ganó notoriedad rápidamente, ya que además de tener un ritmo fresco, mostró una imagen poco convencional dentro de este mundo, al presentarse como una figura no hegemónica que salió de lo que se creía indispensable para triunfar, hablando específicamente del aspecto físico.

Su trayectoria es respaldada por importantes colaboraciones, como la que realizó en 2021 con Cardi B. Adicionalmente, ha sido galardonada con varios de los galardones más codiciados de la escena, como los Grammy y Billboard.