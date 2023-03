Los hombres en la vida de Rebecca Jones; ¿quiénes fueron sus parejas?

Rebecca Jones fue una mujer casada durante 26 años, pero su matrimonio terminó en divorcio y ella se dedicó a seguir extendiendo su carrera. Aunque Jones —quien falleció a los 65 años— vivió una vida privada en cuestiones del romance, se sabe que hubo dos hombres que robaron su corazón: Humberto Zurita y Alejandro Camacho.

🚨#AHORA| La madrugada de este miércoles falleció la actriz de cine, teatro y televisión Rebecca Jones. Descanse en paz. pic.twitter.com/2a95NtORDe — Adela Micha (@Adela_Micha) March 22, 2023

¿Cuántas parejas tuvo Rebecca Jones?

A la actriz solamente se le conocían dos parejas formales, Humberto Zurita y Alejandro Camacho; con ambos coincidió en diferentes telenovelas, y una historia de amor fue más fructífera que la otra.

¿Cómo se llama la pareja de Rebecca Jones?

Rebecca Jones estuvo casada por 26 años con el actor Alejandro Camacho, con el que compartió créditos en muchas telenovelas y con quien tuvo a un hijo Maximiliano Camacho Jones.

Rebecca Jones y Humberto Zurita

La primera vez que Rebecca y Humberto trabajaron juntos fue en El Maleficio, y lamentablemente en el inter en que la actriz terminó su breve relación con Zurita, perdió a su hermano Mark, quien murió ahogado a los 22 años, como lo narró con Gustavo Adolfo.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho: ¿por qué se divorciaron?

Rebecca Jones y Alejandro Camacho eran una de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo. Los famosos actores se conocieron a principios de los 80’s y comenzaron una relación como amigos que con el paso del tiempo se convirtió en amor. Más adelante, le dieron la bienvenida a su único hijo, Maximiliano, y siguieron juntos durante 26 años como pareja hasta que se divorciaron.

La actriz confesó en una entrevista que seguía queriendo a Alejandro, pero de una forma muy diferente. “Siempre me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos’. No se borran (los 26 años de matrimonio) cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quede estancado ahí".

Jones resaltó que una de las razones por las que decidió continuar por tantos años su matrimonio fue por lo mediático de la misma, pues juntos eran considerados como una de las parejas más estables. “Si tú ya no estás bien en una situación no tienes porque quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”, resaltó.

Y aunque tomaron la decisión de separarse, Rebecca aseguró que Alejandro es un gran actor. “Fue difícil cuando me divorcié para ya no ser pareja porque después seguimos trabajando juntos, hicimos ‘El curioso incidente del perro a media noche’, fue bien, nos llevamos bien”.