Lucía Méndez rompe el silencio y enfrenta los rumores de romance con el papá de Checo Pérez

Recientemente se desataron rumores de un posible romance entre Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez, luego de que el papá de Sergio ‘Checo’ Pérez aseguró que tiene una relación muy cercana con la actriz.

Durante una entrevista, el político dio a entender que existe un lazo muy especial y cercano con la intérprete y que, incluso, estarían pensando en una relación romántica.

Sin embargo, estos rumores fueron negados por la misma Lucía Méndez, quien señaló que estas revelaciones pudieron deberse a simple publicidad.

Lucía Méndez niega romance con Antonio Pérez Garibay

Tras las declaraciones del papá del piloto mexicano de la Fórmula 1, Lucía Méndez fue consultada sobre este tema por varios reporteros, sin embargo, la famosa de 70 años aseguró que esto es falso y que solo ha visto a Antonio Pérez Garibay en dos ocasiones

“El papá de Checo Pérez anda de promoción de medios; lo he visto dos veces en mi vida, soy sincera. Y no entiendo, es como muy chistoso todo lo que está haciendo, le gusta la publicidad, yo creo, porque no lo conozco bien”, dijo la actriz al programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

“No lo conozco bien, lo he visto dos veces en mi vida, sale y dice: ‘No, Lucía y yo hemos salido muchas veces’; o sea, yo no entiendo”, añadió la también cantante.

¿Qué dijo el papá de ‘Checo’ Pérez sobre Lucía Méndez?

El exdiputado llenó de elogios a Lucía Méndez y aseguró que le gustaba mucho pasar tiempo con ella, por lo que no descartó una relación romántica en el futuro, aunque señaló que por el momento solo son amigos.

“La verdad nuestra relación es maravillosa, tenemos una bonita relación, te echaría mentiras hablarte más allá de esto, pero lo que sí hay es una gran amistad”, dijo Antonio Pérez Garibay en un encuentro con los medios.

“Qué hermosa mujer, ¿no?, aunque déjame decirte muy bien preparada, inteligentemente, me encanta, la verdad, es una mujer brillante, exitosa, triunfadora”.

“Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad, y que quede claro, que no está cerrado todo lo demás, pero primero hay que caminar lo que se tiene que caminar; a mí me encanta salir con Lucía, me encanta platicar con Lucía”, añadió.

También descartó la posibilidad de que Luis Miguel mostrara algún disgusto por su presunta relación con Lucía Méndez, pues al cantante se le relacionó con la actriz en la década de los ochenta, incluso se ha rumorado que ‘El Sol’ le dedicó el tema ‘Por favor, señora’.

“No, Micky me conoce, sabe quién soy, sabe que tengo un gran respeto por ella, no le voy a faltar al respeto”.