Madonna inicia la gira Celebration Tour tras enfrentar una fuerte infección: “No pensé que sobreviviría”

El primer show de la gira mundial de Madonna para celebrar sus 40 años de carrera, estuvo lleno de nostalgia, pero también presentó problemas técnicos, ante lo cual la cantante compartió un momento íntimo con el público y habló de cómo enfermó y tuvo que posponer el inicio de The Celebration Tour.

El sábado pasado, casi 20,000 personas se reunieron en The O2 Arena, en Londres, Inglaterra, para disfrutar del inicio de la gira mundial de Madonna. La cantante interpretó más de 40 temas, recorriendo sus éxitos y las distintas épocas de su carrera. Al termino de la primera parte del concierto, un problema técnico dejó a la cantante de Like a virgin, con 10 minutos para improvisar.

“Esto es exactamente lo que no quieres que suceda en tu noche de estreno”, dijo Madonna en el escenario, según una crónica de la BBC. La cantante aprovechó la ocasión y contó una anécdota de cuando era una cantante buscando una oportunidad en Nueva York: “Vivía en el lugar en el que ensayaba mi banda y no tenía manera de bañarme. Así que salía con hombres que tenían duchas y baños. Así fueron esas épocas, y esa es la verdad”, recordó.

Después de la interrupción técnica, el espectáculo volvió a su ritmo. Sin embargo, Madonna se dio la oportunidad de compartir varias reflexiones con su público, entre las cuales habló sobre la situación en Israel y Gaza: “Es tan doloroso verlo. Me rompe el corazón ver niños sufriendo, adolescentes sufriendo, ancianos sufriendo”, dijo la cantante.

También reveló cómo vivió la enfermedad bacteriana por la que tuvo que posponer la gira. “Me desperté (en el hospital) con todos mis hijos rodeándome”, recordó. “Había olvidado cinco días de mi vida… o de mi muerte. Realmente no sabía dónde estaba, pero los ángeles me estaban protegiendo. Y si quieren saber el secreto de cómo sobreviví, pensé ‘tengo que estar presente para mis hijos. Debo sobrevivir para ellos’”, reveló Madonna.

Los hijos de Madonna la acompañan en el escenario

Cuatro de los seis hijos de Madonna tuvieron una participación especial en el primer concierto de su gira. Lourdes, de 15 años, la acompañó en el escenario durante el tema Vogue, durante la cual madre e hija calificaban a los bailarines. Mercy, de 17, se encargó del acompañamiento en piano para la canción Bad Girl, en la cual también cantó.

Mientras que Estela, de 11 años, participó en la coreografía vaquera de Don´t Tell Me. Por último, Dave, quien recientemente cumplió 18 años, tocó guitarra durante Mother And Father.