Mariela Sánchez, exnovia de Cristian Castro rompió el silencio tras su abrupta separación: ¿qué dijo?

Durante su visita a México, en medio de lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño, Cristian Castro y Mariela Sánchez decidieron poner punto final a su noviazgo. Esta repentina separación causó sorpresa entre fans de la pareja, pues habían estado compartiendo días junto a Verónica Castro, quien estaría feliz de finalmente poder convivir en persona con la novia de su hijo.

Mariela Sánchez habla sobre el fin de su relación con Cristian Castro

Según las primeras versiones, un conflicto en México habría ocasionado que Mariela apresurara su regreso a Argentina. A su llegada al aeropuerto del país en el que conoció a Cristian, Sánchez fue abordada por medios de comunicación, quienes esperaban obtener alguna respuesta que explicara el por qué de este quiebre.

Finalmente, Mariela Sánchez dio sus primeras declaraciones sobre su ruptura con Cristian Castro y, al igual que lo hizo el cantante, procuró hablar de él con el respeto y cariño que aún se guardan por el tiempo que pasaron juntos.

“No quiero hablar del tema, no quiero hablar de nada. Todavía no estoy bien, estoy triste, así que prefiero no hablar. Además yo no tengo que hablar, yo hablaba cuando estaba con Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida?”, respondió Mariela al ser cuestionada por la noticia de su apresurado regreso a Argentina.

Cristian Castro y Mariela Sánchez llevaban apenas un par de meses de relación Instagram

Esto dijo Mariela, exnovia de Cristian Castro, respecto a los términos en los que se dio su ruptura sentimental

Pese a que ambos se han negado a dar las razones reales que motivaron el final de su relación, Mariela Sánchez sí procuró desmentir las especulaciones que apuntaban a un pleito con Verónica Castro como el detonante de su quiebre.

“Con ella todo está excelente, es muy respetuosa. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada, ella es excelente”, aseguró la argentina, quien previo a su encuentro en México, llevaba meses en constante comunicación con la actriz mexicana vía telefónica.

Finalmente, Mariela reiteró que existe respeto mutuo entre ellos, especialmente porque Cristian se ganó el cariño de su familia en Argentina, pues formaban parte de su círculo íntimo al estar viviendo en otro país.

“Mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho”, mencionó, además de confesar que aún no están enterados de qué fue lo que pasó previo a su separación del cantante.