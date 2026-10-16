Marietta confiesa qué fue lo que la enamoró de Alexis Ayala

Tras confirmar hace unos meses su separación de Cinthia Aparicio, Alexis Ayala atraviesa un nuevo capítulo sentimental al lado de su pareja, Marietta. Recientemente, ambos reaparecieron juntos ante los medios de comunicación y compartieron abiertamente los motivos que los unen y la filosofía con la que disfrutan su relación.

Cuestionada sobre los atributos del actor que terminaron por conquistarla, Marietta destacó la caballerosidad, el trato y la calidad humana del histrión. Por su parte, Ayala enfatizó la importancia de mantenerse abierto al presente y disfrutar la vida en plenitud.

Las cualidades que conquistaron a Marietta

Durante el encuentro con la prensa, la joven expresó abiertamente qué fue lo que la enamoró del actor:

“Súper caballeroso, educado, atento... Todo un hombre en toda la extensión de la palabra”, afirmó Marietta al ser cuestionada sobre las virtudes de Ayala.

La pareja se mostró sonriente y en total complicidad ante las cámaras, dejando ver el buen momento por el que atraviesan como compañeros de vida.

La filosofía de Alexis Ayala sobre el amor y el futuro

Por su parte, el actor compartió su visión respecto a esta nueva etapa afectiva tras haber concluido su matrimonio anterior, resaltando la importancia de estar agradecido por las vivencias y de no cerrarse a las oportunidades del destino:

“Yo creo que lo bonito de la vida es creer en la vida. Hay que estar abiertos a qué te va dando. Hay que vivir bonito y hay que estar agradecidos de lo que vives”, declaró ante los micrófonos.

Asimismo, al reflexionar sobre los ciclos que concluyen y el porvenir, el histrión dejó en claro su postura de mirar hacia adelante con optimismo:

“Que termine un amor no quiere decir que no haya un amor más grande en tu vida más adelante. Un adiós no significa que no haya un futuro y un mañana. Estoy viviendo mi vida al máximo”, concluyó.

