Matías Novoa y Michelle Renaud se preparan para una nueva aventura familiar: ¿dónde nacerá su bebé?

Los últimos meses, Michelle Renaud y Matías Novoa han atravesado una serie de importantes cambios en su vida familiar y de pareja. Esto luego de que en diciembre de 2023 finalmente decidieron convertirse en marido y mujer, para poco después recibir la noticia del embarazo de la actriz, iniciando así una nueva etapa repleta de cambios.

A tan solo unas semanas de darle la bienvenida al pequeño Milo, nombre que eligieron para su primer hijo juntos, los actores se vieron orillados a tomar una importante decisión respecto al siguiente paso que darán. Es así que recientemente Matías reveló que se están alistando para comenzar otra aventura, misma que inevitablemente empatará con el nacimiento de su bebé, quien es probable que no nazca en México como lo habían contemplado en un inicio.

Matías Novoa revela que es probable que su bebé con Michelle Renaud no nazca en México

Mientras esperan al pequeño Milo, Michelle Renaud y Matías Novoa están alistándose para inaugurar otra etapa de su vida en familia, esta vez con una inesperada mudanza que les ofrece la posibilidad de asentarse en otro país junto a Axel y Marcelo, los hijos de sus antiguas relaciones.

“No es que no queramos que sea mexicano, sino que se nos está dando la oportunidad de salir del país y estamos tomando esa opción como una aventura más. No es que nosotros no queramos que nazca aquí, de hecho, yo creo que podría ser en España, pero todavía no sabemos la ciudad”, explicó el actor, mostrándose notablemente entusiasmado por convertirse en padre una vez más.

Te puede interesar: Quién es Bianca Censori, la controvertida nueva esposa de Kanye West

Michelle Renaud y Matías Novoa están entusiasmados con la llegada de su bebé Instagram

¿Por qué se mudarán?

Sobre las razones por las que decidieron emprender esta aventura en la recta final del embarazo de Michelle, el actor evitó dar detalles referentes a si es porque alguno de sus proyectos así lo requiere o es una elección que tomaron priorizando la tranquilidad de su familia.