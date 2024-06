¿Sigue enamorada? Revelan que Miley Cyrus quiso reencontrarse con Liam Hemsworth, su exesposo, y él se negó

El romance de Miley Cyrus y Liam Hemsworth fue uno de los más populares en la década de 2010, pues durante años protagonizaron un noviazgo que parecía salido de una romcom, justo como en la que se conocieron, cuando trabajaron en “The Last Song”. Luego de compartir pantalla, los actores ya no pudieron separase e iniciaron una relación de ensueño que duró casi 10 años, tiempo en el que aunque se separaban intermitentemente, nunca dudaron de lo mucho que se querían, hasta 2020, que tomaron una decisión determinante sobre el fin de su vida juntos.

Miley Cyrus estaría buscando limar asperezas con Liam Hemsworth para poder “cerrar” este episodio de su vida

A un par de meses de haber ganado su primer Grammy y en medio de una racha de éxitos en su faceta musical, todo indica que Miley Cyrus aún tiene una herida que no ha sanado sobre su matrimonio fallido con Liam Hemsworth, a quien en repetidas ocasiones ha llamado su “primer amor”.

De acuerdo con una persona cercana a Miley que habló con Life&Style, la artista tiene la sensación de que no todo quedó dicho en su separación con el actor australiano, sobre todo porque a la distancia, sabe que su historia pudo haber concluido de mejor manera después de todo el tiempo que compartieron.

“Miley aún está muy atormentada por la forma en que terminaron las cosas con Liam. Cuando se dejaron, ella realmente pensaba que era lo mejor y que nunca miraría atrás, pero ahora han pasado todos estos años y quizá tiene que admitir que todavía lo extraña”, expresó el presunto amigo de ambos, cuya identidad se desconoce.

Sobre si existe alguna intención oculta detrás de esta iniciativa por ver a quien fue su pareja por casi 10 años, descartó que quiera volver a estar con el protagonista de “Los Juegos del Hambre” de forma romántica, sino que lo único que busca es ponerle un fin a su amor. “Está convencida de que si se encontraran para hablar y cada uno hiciera las paces con lo que pasó, podría seguir adelante por fin”, aseveró sobre este matrimonio que duró menos de tres años, luego de que en 2020 confirmaron su separación definitiva.

¿Qué dice Liam de esta reunión?

Pese a que Miley necesita de esta “reconciliación” para sentirse en paz, las posibilidades de que ocurran son escasas, pues según el informante, Hemsworth no tiene interés alguno en acordar una cita con su exesposa. Lo anterior dejaría ver que, al menos de su parte, no tiene asuntos pendientes ni conversaciones inconclusas que lo persigan.

"Él dice que ya la superó y siguió adelante. Así que solo quiere dejar todo en el pasado, por eso no ve la necesidad de discutir nada”, añadió la fuente, quien además ventiló que es probable que el rechazo de Liam alimente aun más la insistencia de Miley, pues afirma que no está acostumbrada a que le digan que no y por eso es que le inquieta tanto que alguien que fue tan importante en su vida no quiera volver a verla.