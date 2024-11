Muere la mamá de Erik Rubín a los 73 años: ¿quién fue Myra Milanszenko?

Este lunes 25 de noviembre, Erik Rubin sorprendió a sus seguidores al anunciar la triste noticia de la muerte de su mamá, Myra Milanszenko.

El cantante y actor compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram con varias fotos de su madre, así como un emotivo mensaje de despedida.

“Joannine Myra Milanszenko y Daugherty 1951-2024. Sin duda viviste intensamente… Nuestra querida Myra, ahora el descanso te acompaña, te despedimos con mucho amor. Tu hijo Erik Rubín Milanszenko, familia y amigos, les compartimos este adiós”, se puede leer en una de las imágenes del carrusel de fotos.

El exTimbiriche no dio más detalles sobre el lamentable deceso, pero sí le dedicó un conmovedor escrito: “No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana, Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”.

¿Quién fue Myra Milanszenko?

Poco se sabe sobre Myra Milanszenko nacida en 1951, de origen ucraniano , quien en la década de los 70 unió su vida con José Ángel Rubín y fruto de esa relación tuvieron a Erik Rubín Milanszenko, quien nació el 30 de enero de 1971 en Puebla.

Poco después disolvieron su matrimonio.

Andrea Legarreta definió a su exsuegra como “una mujer maravillosa”. “Es divertida, gozosa, es una mujer de alma muy libre”, añadió la conductora.

Erik Rubín y su mamá, Myra Milanszenko Instagram @erikrubinoficial

¿De qué murió Myra Milanszenko?

Aunque no se ha especificado la causa de su muerte, en octubre de este año, Andrea Legarreta reveló que Myra Milanszenko sufría de graves problemas de salud.

La conductora señaló que su exsuegra se encontraba hospitalizada en Puebla, pues le fue encontrado un tumor que llevó a los médicos a extirpar el pulmón completo.

En su momento, Andrea Legarreta acudió a las redes sociales para pedir donadores de sangre, aunque ya no se dieron más detalles de la salud de la madre de Erik Rubín.

“Lo de Myra fue un sustito, pero gracias a Dios todo salió bien. Fue una cirugía extremadamente delicada y peligrosa, le quitaron un pulmón, tenía un tumor muy grande que hace muy poco se dieron cuenta que lo tenía”, dijo la famosa durante la presentación de la obra ‘Jesucristo Súperestrella’.

“Esperaban que despertada como en dos días, pero ya desde hoy (10 de octubre) estaba intubada, pero tratando de comunicarse. La verdad estoy muy orgullosa de ella y estoy segura de que le va a ir muy bien”, añadió.

Erik Rubín y su mamá, Myra Milanszenko Instagram @erikrubinoficial

Andrea Legarreta le envía mensaje de apoyo a Erik Rubín

En la publicación que el cantante hizo para anunciar el fallecimiento de su madre, su exesposa, Andrea Legarreta, le mostró su apoyo en este difícil momento con un emotivo mensaje.

“Peloncito amado… Aquí contigo y para ti… Para toda tu familia que es la mía… Ya te lo dije y lo repito, el amor de mamá es eterno, infinito… Myra hermosa siempre vivirá en ti… Son almas gemelas!! Celebro la vida de la MARAVILLOSA y ÚNICA Myra… Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina… Tantos momentos inolvidables a su lado!! Que afortunada de tener un hijo tan maravilloso como tú!! Que afortunados de tenerse y gozar tanto la vida!! Mi amor para ti, para mis niñas y toda la familia! Los amo infinito!! Siempre amaré a Myra! Besos al cielo mi reina linda”.

A estos mensajes de apoyo se unieron otros famosos como Federica Quijano, Paul Stanley, Mauricio Mancera, María León, Odalys Ramírez, Yahir, Erick Elías, entre muchos otros.