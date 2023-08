Erik Rubín se pronuncia sobre el fallecimiento de su (ex) suegra, la mamá de Andrea Legarreta

El mundo del espectáculo se encuentra de luto por el fallecimiento de una figura cercana a una de las celebridades más queridas de México. En la tarde del 30 de julio de 2023, se dio a conocer el sensible deceso de la señora Isabel Martínez, también conocida como doña Chabelita, la mamá de la presentadora y actriz, Andrea Legarreta. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Andrea Legarreta despidió a su madre con palabras llenas de amor y gratitud —“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo…". Tan solo un día antes del fallecimiento de ‘Chabelita’, Andrea compartió fotos de sus papás por su 57 aniversario de bodas, “cuánta vida juntos, cuántas historias y cuántos recuerdos han creado y compartido. Celebro su amor, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y a la vida misma”, escribió la conductora.

Este momento difícil lo están viviendo en familia, por eso Erik Rubín mandó sus propias palabras de condolencias ante la muerte de ‘Chabelita’ a pesar de que anunció su separación con Andrea Legarreta a inicios de año.

Erik Rubín dio unas breves palabras por la muerte de la mamá de Andrea Legarreta

“Siempre vivirás en nuestros corazones, amada Chabelita”, escribió Erik Rubín con una foto abrazando a quien fue su suegra por más de 20 años. El actor y cantante fue interceptado por el reportero Eden Dorantes, quien compartió la breve entrevista que le pudo otorgar Erik: "¿Qué les puedo decir? Voy a ver cómo está la situación. Obviamente fue algo difícil para todos, pero qué les puedo decir. Fue una persona muy amada por todos. Es un momento complicado. Era una persona muy amada, muy entregada, muy especial para todos. Ahora voy a atender a mi familia, que es lo más importante”.

No han dado más detalles de una posible reunión entre Legarreta y Rubín, pero desde las noticias de su separación han dejado en claro que llevan una relación de mucho respeto y cariño mutuo. Mia Rubín, hija mayor de la pareja, se pronunció con una foto de sus abuelos y escribió: “el cielo está de fiesta por recibir a tan hermoso ángel. Agradezco todos los momentos que compartimos juntas y me llevó todo lo bello que me diste. Voy a extrañarte como no tienes idea, te amaré por siempre”. Su hermana menor Nina Rubín también compartió una serie de imágenes de Chabelita y escribió, “me rompe el alma dejarte ir. Te amo con todo mi corazón, abuela, gracias por todo tu amor. Eres un regalo para todos los que te conocimos”.