Nominación de Emilio Osorio provoca furia en La Casa de los Famosos

Emilio Osorio de 20 años, es cantante y actor, hijo de Niurka y el productor Juan Osorio. El joven ha estado en las cámaras desde que era muy pequeño, ahora está participando en el reality show de La Casa de los Famosos.

El cantante y actor que tuvo su primer papel en Porque el amor manda (2013), se ha ganado el cariño del público por su participación en diferentes telenovelas, así como en La Casa de los Famosos, donde forma parte del team infierno con Sergio Mayer, Wendy Guevara, Apio, entre otros, quienes expresaron su molestia contra Bárbara Torres, quien al parecer nominó a Emilio.

Niurka reacciona a la nominación de su hijo Emilio Osorio

La mamá del habitante de la casa explotó ante la nominación de su hijo y en sus redes sociales con la sinceridad que la caracteriza expresó, “ya me escribieron de todos lados pa’avisarme’ mamá niu, ve lo que dijo Diego, Niurka no lo va a poder salvar. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego, ¿verdad?, espero que no metan ustedes las manos y dejen al público jugar. ¿Pa qué me buscan la lengua, eh?, dijo durante su discurso y pidió a sus seguidores que voten por su hijo. “No mam, me tienen loca toda la gente hablándome. Estoy muy emocionada. A darle duro, mi gente. Con fuerza y con huev..”.

Por su parte, Juan Osorio explotó contra Bárbara Torres, y la calificó de “chantajista y manipuladora”, pues fue ella quien le dio dos puntos a Emilio, pese a que entre ellos no existía ningún conflicto como los que Bárbara ha tenido con otros participantes de la casa.