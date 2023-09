¿Por qué Humberto Zurita y Stephanie Salas no se casan? Aquí su sorprendente revelación

El actor Humberto Zurita, ha decidido finalmente abrir su corazón y compartir las razones detrás de su decisión de no dar el paso hacia el altar con su novia, Stephanie Salas. A pesar de que su romance florece y ya celebran más de un año juntos, Zurita ha explicado por qué el matrimonio no está en sus planes en este momento.

Humberto Zurita, quien ha expresado en múltiples ocasiones que su relación con Stephanie Salas es más sólida que nunca, decidió romper el silencio y revelar los motivos que lo llevan a mantenerse soltero. En una exclusiva conversación con la revista TVyNovelas, el carismático actor expresó su punto de vista.

“Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor, que se casen los jovencitos. Nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, comentó el actor con su característico buen humor.

Zurita, quien está en su primera relación oficial desde la triste partida de su esposa, Christian Bach en febrero de 2019, también compartió sus sentimientos sobre Stephanie. “Ella ha sido como una bendición en mi vida. Yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella”, confesó con ternura sobre su relación con la nieta de Silvia Pinal.

Por su parte, Stephanie Salas, quien también ha expresado su perspectiva sobre el tema. En una declaración pasada mencionó: “Yo creo que esas cosas también son una realidad. Tampoco me gusta forzar, creo que me adelantaría, estaríamos ya como en el postre”.