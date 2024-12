Por qué Selena Gomez habría retrasado la noticia de su compromiso: aseguran que tuvo que ver con Justin Bieber

Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso el pasado 11 de noviembre, sin embargo, aseguran que la actriz retrasó la noticia debido a su ex, Justin Bieber.

La cantante sorprendió a sus más de 423 millones de seguidores en Instagram al compartir una publicación con varias fotografías que muestra su anillo de compromiso luego de año y medio de relación con el famoso productor.

Pero en recientes reportes, aseguran que la exestrella Disney retrasó la feliz noticia de su compromiso a causa de Justin Bieber, su exnovio al que la siguen relacionando aunque terminaron definitivamente su relación desde 2018.

¿Qué tiene que ver Justin Bieber en el compromiso de Selena Gomez?

De acuerdo con Daily Mail, Benny Blanco le hizo la propuesta a Selena Gomez desde agosto, pero la pareja habría decidido no hacerlo público por temor a que su compromiso se viera vinculado a la noticia de que Justin Bieber se convirtió en papá por primera vez.

“Se comprometieron en agosto y Selena no quería que su compromiso estuviera vinculado a Bieber de ninguna manera. Sabían que así sería”, dijo una fuente cercana a Daily Mail.

Justin y Hailey Bieber le dieron la bienvenida a su primogénito, Jack Blues Bieber, el 22 de agosto de este 2024.

“Selena sabía que habrían historias que la acusarían de haberse comprometido para desviar la atención del bebé de Justin, o que la gente diría que lo hizo para superarlo”, añadió el informante.

Justin Bieber y Selena Gomez

Selena Gomez y Justin Bieber se convirtieron en una de las parejas más famosas de estos tiempos. Se enamoraron en 2011 y pronto los bautizaron como ‘Jelena’, acaparando todas las miradas, portadas de la prensa y la atención de millones de sus fans.

Sin embargo, esta relación fue muy polémica y estuvo marcada por altibajos, pues Justin Bieber reconoció que desde muy joven comenzó a consumir sustancias que lo hicieron violento en todas sus relaciones.

“Comencé a consumir drogas fuertes a los 19 y a cometer abusos en todas mis relaciones. Estaba resentido, era irrespetuoso con las mujeres, y estaba enojado. Me distancié de todos los que me amaban. Sentía que nunca iba a poder cambiar. Me llevó años dejar atrás todas esas malas decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar mis hábitos para vincularme”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

La pareja terminó su relación en varias ocasiones, pero se separaron definitivamente en 2018, unos meses antes de que el intérprete de ‘Baby’ anunciara su compromiso con Hailey Baldwin, con quien se casó un año después.