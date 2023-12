Qué fue lo que ganó Bárbara de Regil en ¿Quién es la Máscara?

José Ramonstruo, Jaguar y PuercoSpunk fueron los finalistas del programa ¿Quién es la Máscara? que terminó este domingo.

Durante el programa, un grupo de famosos buscaron demostrar su talento detrás de una botarga, mientras que el panel de investigadores conformado por Yuri, Martha Higareda, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, hicieron sus predicciones para revelar la verdadera identidad de cada personaje que conquistó los corazones de los televidentes.

Este domingo se vivió una emocionante final con las actuaciones de José Ramonstruo, Jaguar y PuercoSpunk. Finalmente se descubrió que detrás de José Ramonstruo se escondía Carlos Baute, de Jaguar, Werevertumorro y de PuercoSpunk, Bárbara de Regil.

Carlos Baute interpretó una canción de Marshmello y Manuel Turizo, y Yuri adivinó, mientras que Werevertumorro lo hizo con “Caraluna” de Bacilos y Juanpa Zurita fue quien acertó, finalmente, Martha Higareda descubrió a Bárbara de Regil quien destacó por su actitud rebelde en sus participaciones y se despidió de la audiencia cantando y bailando la canción de El Jefe de Shakira y Fuerza Regida.

Como era de esperarse, la final tuvo invitadas especiales donde PuercoSpunk pudo compartir con Ha Ash y Natalia Jiménez, al igual que los finalistas.

¿Cuál fue el premio para el ganador de Quién es la Máscara?

A diferencia de otros realities, en los que los concusantes van en busca de un premio en efectivo, en este caso no fue así. El productor Miguel Ángel Fox contó cuáles fueron los motivos por los que no hubo un premio monetario. “Este proyecto está hecho para que la gente y la familia en su casa partícipe, jueguen en conjunto y no tanto darle el premio porque los que están participando, lo hacen porque se les hace interesante subirse a un escenario sin revelar su identidad”.

De manera que el premio para Bárbara de Regil y su personaje PuercoSpunk fue únicamente el trofeo de la temporada del programa, además de haberse llevado la experiencia de haber participado y la diversión que provocó su personaje en el escenario.

Bárbara de Regil escribió en sus redes sociales el reto que fue portar la botarga durante cada participación, no obstante dijo que fue muy divertido darle vida a un rebelde.

“Cargar esta botarga fue un reto, acepto que estando ahí dentro a veces quería llorar, ya no aguntaba, sudaba y las gotas me caían de los ojos y la peor claustro...lo más divrtido es que quien gane es por la creación de personaje, ganarte al público, etc. Amo saber que gané sin que supieran que era yo”.