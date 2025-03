Quién es quién en ‘Estado eléctrico’, la película de ciencia ficción que lidera el Top 10 de Netflix

“Estado eléctrico” es la nueva película de Netflix que ha logrado colocarse entre las favoritas del público en México. La cinta, dirigida por los hermanos Russo, mezcla la comedia dramática con aventuras y ciencia ficción. Además, la producción cuenta con un elenco estelar y a continuación te decimos quien es quien en ésta.

¿Quién es quién en “Estado eléctrico”?

Millie Bobby Brown como Michelle

La actriz toma el papel de Michelle Greene, la protagonista que busca a su hermano. Millie es famosa por su papel de Eleven en la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”, que la catapultó a la fama a una edad temprana. Además, ha participado en películas como “Enola Holmes”, “Godzilla: King of the Monsters” y “Godzilla vs. Kong”.

Chris Pratt como Keats

El actor toma el papel de John D. Keats, un contrabandista que se une a la aventura de Michelle. Pratt es conocido por su papel en la franquicia de “Guardians of the Galaxy” de Marvel y por protagonizar la exitosa saga de “Jurassic World”.

Aunque comenzó su carrera en la actuación en la televisión, pero fue su transición al cine lo que lo catapultó a la fama internacional.

Stanly Tucci como Ethan Snake

Tucci da vida a un genio tecnológico creador de los neurocasters. El actor es conocido por su versatilidad y por interpretar una amplia gama de personajes en cine y televisión. Ha aparecido en películas como “The Devil Wears Prada”, “The Hunger Games”, “Big Night” y “Road to Perdition”.

Giancarlo Esposito como The Marshall

El actor aparece como el Coronel Bradbury, una figura autoritaria en el mundo de la película. Esposito ha demostrado una impresionante habilidad para interpretar personajes poderosos y enigmáticos, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas y respetadas de la industria del entretenimiento. Entre sus trabajos más famosos están “Breaking Bad”, “Better Call Saul” y “The Mandalorian”.

Woody Norman como Christopher

Norman es un joven actor británico que ha ganado atención por su talento en la pantalla y su destacada actuación en varias producciones cinematográficas. Aunque es relativamente nuevo en la industria, su actuación ha llamado la atención de críticos y público por su capacidad de transmitir emoción y profundidad en sus papeles.

Jaso Alexander como Ted / Wingman

El comediante toma el papel de Ted Finnster, el apoderado de Michelle. El actor ha tenido una carrera de más de 40 años, destacándose en comedia, drama y música, y siendo reconocido principalmente por su trabajo en televisión. Su papel más icónico sin duda es el de George Costanza en la serie “Seinfeld”.

Ke Huy Quan como Dr. Amherst

El actor aparece como el Dr. Clark Amherst y la voz del agente P.C., el cerebro detrás de la red global de Sentre. Ke Huy Quan comenzó su carrera como actor cuando era muy joven al aparecer en “Indiana Jones and the Temple of Doom” y “The Goonies”. En años recientes ha experimentado un renacimiento en Hollywood, ganando reconocimiento por su trabajo en la película “Everything Everywhere All at Once”.

¿De qué trata “Estado eléctrico”?

La película cuenta la historia de Michelle, una joven huérfana que se embarca en un viaje a través de una América devastada junto a su inseparable robot y a un vagabundo excéntrico, buscando a su hermano menor desaparecido.