Rachel McAdams aclara sus motivos para rechazar un reencuentro con el elenco de Mean Girls

Apenas el mes pasado la nueva versión de Mean Girls llegó al cine, 20 años después de que la versión protagonizada por Rachel McAdams y Lindsay Lohan conquistara las salas de cine de todo el mundo.

A pesar de que el elenco de 2024 que formó parte de Chicas Pesadas, especialmente quienes dieron vida a las Plásticas, tuvo buen recibimiento en el público, no lograron superar a las actrices originales.

Es por esto que hubo quienes esperaban que tuvieran una participación especial en la historia adaptada por Tina Fey, repitiendo así la reunión que tres de las integrantes tuvieron en 2023, cuando estelarizaron un anuncio comercial.

En dicho encuentro, la gran ausente fue Rachel McAdams, quien poco después de que este material viera la luz, reveló cuáles fueron las razones por las que decidió no aceptar.

Por qué Rachel McAdams no quiso participar en el reencuentro con sus compañeras de Mean Girls

En una conversación concedida a Variety, Rachel McAdams abordó la etapa de su carrera en la que dio vida a Regina George, uno de los personajes que mayor influencia ha tenido en la cultura pop y el cine.

La actriz, que en el mismo año se consolidó como una promesa del cine gracias a su actuación en The Notebook y Mean Girls, fue cuestionada respecto a por qué no se reunió con Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, sus compañeras de rodaje en 2004, para la grabación de un comercial producido por una cadena de supermercados que se estrenó con motivo del Black Friday en Estados Unidos durante 2023.

Rachel no participó en un comercial que recreaba una escena de la película Netflix

“No lo sé, si te soy totalmente honesta, creo que no me sentía entusiasmada con la idea de hacer un comercial. Nunca he hecho comerciales y no se sentía como algo mío”, dijo McAdams, poniendo fin a las especulaciones que surgieron sobre que no llevaba una buena relación con sus colegas.

Lo que piensa la actriz sobre volver a interpretar a Regina George

En la plática también comentó que guarda un cariño especial por Mean Girls y todo lo relacionado a ese personaje que marcó su vida profesional, razón por la que tuvo un par de charlas con Tina Fey, quien además de que actuó en la versión de 2004, fungió en la parte de adaptación para la película de 2024.

No obstante, no pudieron llegar a un acuerdo de tiempos ni ideas, así que finalmente se alejó de este proyecto, confiando firmemente en que Fey lo haría increíblemente bien. Asimismo, dijo que al momento de que le propusieron el comercial no le dijeron que estarían sus compañeras, pues eso la habría hecho plantearse más seriamente la posibilidad de hacerlo.

Rachel McAdams confesó que guarda gran cariño por su papel de Regina George Netflix

“Siempre me encantará formar parte de una reunión de Mean Girls y pasar un rato con mis chicas plásticas”, dijo Rachel McAdams acerca de qué tan factible es que vuelva a interpretar a Regina, declaración que fans de la película han tomado como una ventana abierta para que más adelante se consolide este esperado reencuentro.