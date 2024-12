Recibe una parte de la herencia de Silvia Pinal pero aseguran que no la quiere por este contundente motivo

Hace unos días se llevó a cabo la lectura del testamento de Silvia Pinal, donde además de sus hijos, figuraron otras personas ajenas a la familia, lo cual ha generado gran polémica.

Una de ellas es Mónica Marbán, quien fue amiga de la actriz por varias décadas, sin embargo, ella se niega rotundamente a recibir lo que le dejó la intérprete de ‘Viridiana’.

En una entrevista compartida por el programa ‘Sale el Sol’, Mónica Marbán le envió un contundente mensaje a los hijos de Silvia Pinal y explicó por qué no quiere su parte de la herencia.

Mónica Marbán y Silvia Pinal Instagram @monica_marban_k

¿Por qué Mónica Marbán no quiere su parte de la herencia de Silvia Pinal?

Mónica Marbán aseguró que su relación con la familia Pinal está completamente rota.”Si no me pudieron ayudar o aceptar o platicar conmigo en el momento adecuado ¿ya ahorita con mi amiga muerta ya para qué las quiero? Que sean felices y que disfruten lo que les tocó”, sentenció.

Respondió con sarcasmo al señalar que espera que entre hermanos compartan los bienes que les heredó Silvia Pinal, sobre todo en el caso de Sylvia Pasquel, la que se cree que recibirá el Teatro Silvia Pinal.

“Va a ser para Sylvia Pasquel, yo espero que vaya a ser para ella, y que comparta el edificio con sus hermanitos, que quiere mucho”, dijo con ironía.

También declaró que espera que los hijos de Silvia Pinal le den su liquidación a Efigenia Ramos como debe ser, pues ella fue asistente de la actriz durante 35 años y aún con 4 aneurismas siguió trabajando para la ‘diva del cine de oro mexicano’. Ha trascendido que durante la lectura del testamento, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán tuvieron una fuerte discusión con Efigenia Ramos, pues no están de acuerdo con lo que su madre le heredó a su asistente y confidente.

“Yo espero que mi amiga se haya acordado de ella o si no que ellos, que son tan unidos y que van a recibir tanto dinero la liquiden como debe de ser (a Efigenia Ramos). A Domingo ya viste cómo lo trataron y a Jesús el del teatro que trabajó 20 años, que abría y cerraba el teatro, por qué no reconocerlo, por miserables, por qué no le pagan lo que tienen lo que pagarle”.

Silvia Pinal, Mónica Marbán y Tina Galindo Instagram @monica_marban_k

Mónica Marbán también declaró que, en su caso, sólo le dieron un porcentaje muy pequeño de lo que merecía, pero para evitar conflictos, decidió no proceder legalmente.

“Yo no peleé con ellos por dinero porque no iba a pelear ni tengo necesidad, pero también me dieron un 10% de lo que me tenían que haber dado, pero yo no iba a pelear por dinero porque, gracias a Dios, no lo necesito”.

“A mí lo que más me va a gustar es demostrar que no hay ningún desfalco ni ningunos robos y quien dijo eso, pues ojalá que tenga algún castigo, porque no está bien lo que hicieron”, añadió.

¿Por qué se rompió la relación entre Mónica Marbán y los hijos de Silvia Pinal?

Mónica Marbán fue amiga de Silvia Pinal durante casi 50 años, además, administró el teatro que lleva su nombre durante 28 años, sin embargo, en 2022, Luis Enrique Guzmán fue el encargado de comunicarle que él y sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, habían decidido que dejara la administración del recinto.

Esta decisión causó gran revuelo, pues era bien conocida la cercana amistad de Mónica Marbán y Silvia Pinal, sin embargo, un audio demostró que la administradora tenía una mala relación con Luis Enrique Guzmán, quien puso en duda las cuentas que ella le entregaba a su madre.

Ante estas serias acusaciones, en el audio se escucha que Mónica Marbán se ofendió y se convirtió en una discusión en la que la actriz y su enfermera estaban presentes.

Silvia Pinal y sus hijos Instagram @sylviapasqueloficial

“Me estás acusando de ratera... me estás diciendo de las cuentas... no quiero discutir. Conmigo no te metas”, dice Mónica Marbán en el audio compartido en 2022.

“Deja de estar jaloneando a mi mamá. Tú viniste a agredirme y vas a pagar por eso. Yo no vine a agredir, tú viniste a agredir... testigos no faltan”, responde Luis Enrique Guzmán.

“Luis Enrique, ya por favor”, comenta Silvia Pinal.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Luis Enrique Guzmán llamó “tóxica” y “parásito” a Mónica Marbán, además, la acusó de maltratar física y psicológicamente a Silvia Pinal.

“Hubo un momento en que yo vi que a mi mamá se le estaba maltratando aquí adentro en la casa, era más psicológico creo que físico creo, y dije ‘yo no puedo permitir que mientras nosotros estemos fuera, Alejandra esté trabajando, Sylvia en Acapulco o lo que sea, que mi jefecita santa esté en manos de gente que la trata mal”, declaró el hijo de Enrique Guzmán.