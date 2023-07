Sergio Mayer revela en “La Casa de Los Famosos” por qué se separó de Bárbara Mori

Sergio Mayer ha estado últimamente en el foco público gracias a su participación en el reality show "La Casa De Los Famosos”. Su participación es de las más queridas por el público. “El Tata”, recibe mucho apoyo por parte de sus fans, quienes siempre están al tanto de lo que realiza el gran actor.

En esta ocasión, Sergio Mayer, dio más detalles del porqué terminó su relación con Bárbara Mori, en una charla con Wendy Guevara contó sobre su ruptura.

Bárbara Mori y su hijo, Sergio Mayer Mori. Instagram @delamori

¿Por qué se separó Sergio Mayer y Bárbara Mori?

Sergio Mayer y Bárbara Mori se conocieron en la época de los 90 y exactamente en 1997 se casaron. Tras esto, tuvieron un hijo al que llamaron Sergio Mayer Mori. En ese entonces la actriz, Bárbara Mori, tenía solo 17 años, mientras que Mayer tenía 28.

Este matrimonio duró cinco años. Por su parte, Bárbara Mori, reveló que fue muy feliz cuando se divorció.

Asimismo, Sergio Mayer, luego de 18 años, ha revelado la razón de la ruptura con Bárbara. “Ella era muy chica, era muy joven (Bárbara Mori), tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya traía un background”, reveló. Además, aseguró que otra de las razones por las que no fluyó su relación era la disciplina que él tenía. “Yo quería que fuera disciplinada, tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo era muy estructurado, muy disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta”, concluyó.

Sergio Mayer aseguró que su relación con Bárbara Mori no fluyó debido a la diferencia de edad e ideales. Instagram @sergiomayerb

Mayer, también dijo tomó muchos papeles en la relación, cosa que le trajo problemas. “Cometí el error de haber sido mánager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger. Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá, o soy su mánager’, y agarré todos los papeles. Eso fue un error, un error tremendo mío”. Sin embargo, Sergio Mayer reconoció que eso fue un error suyo.

En cuanto a la custodia de su hijo, ambos la compartieron. Sergio Mayer dijo que tenía muy buena comunicación con Bárbara Mori quien a veces lo llamaba para pedirle apoyo en la educación de su hijo, Sergio Mayer Mori.