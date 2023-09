Sergio Mayer se sintió “agredido” por Natalia Téllez y ella le pidió disculpas

Sergio Mayer no se quedó callado y expresó en sus redes sociales que se sintió incomodo con la entrevista que le hicieron durante el programa “Netas Divinas”, especialmente, el exgaribaldi dijo que no le pareció la actitud de Natalia Téllez.

Todo empezó cuando Mayer compartió con sus fans que fue invitado a Netas Divinas, donde las conductoras lo “agredieron”, con sus preguntas y la forma en que lo trataron hasta incomodarlo. En particular, señaló a Natalia Téllez, como la persona que le transmitió una “vibra muy rara”.

“La verdad, salí con un muy mal sabor de boca. No recuerdo bien y no quiero cometer un error, de quienes eran las conductoras, pero la verdad, la vibra y la forma en que me entrevistaron no me gustó nada”. “Especialmente de Natalia, sentí una vibra muy rara, especial. Quiero su punto de vista porque a lo mejor fue una percepción mía, pero sí es importante que ustedes opinen cuando vean el programa”, manifesó al cuarto finalista de LCDLFM

Después de que el exdiputado señaló que las presentadoras le dejaron un mal sabor de boca, en especial Natalia Téllez, la conductora le envió un mensaje en sus redes sociales.

¿Qué le dijo Natalia Téllez a Sergio Mayer?

“Hola a todos, vi el video que subió Sergio a redes y aprovecho este video para Sergio pedirte una disculpa, la intención ni mía, ni del programa era hacerte sentir incomodo, estábamos en un debate interesante con puntos diferentes que se volvió acalorado y si yo me exalté y te hice sentir así, pues de verdad lo siento y estoy apenada por haber escuchado como te sientes. Te mando un abrazo”, expresó la joven.

Más tarde, Sergio Mayer le respondió y agradeció sus disculpas. “Natalia vi tu video te agradezco mucho, yo creo que todos nos equivocamos. Yo siempre dije que había que ver primero el programa para saber cómo se habían dado las cosas, hay que aceptarlo”.

“Te agradezco que hayas subido ese video, a fin de cuentas, somos compañeros, muchas gracias por haber tenido la humildad de decir y de reconocer y sí, entonces mi percepción era correcta, me sentí un poco incomoda, pero no dejamos de ser compañeros, seguramente tendremos la oportunidad de trabajar en otro proyecto juntos, porque así es la vida, nunca sabes cuándo te vas a ver con otras personas. Te mando un gran abrazo a ti y a todas tus compañeras de Netas Divinas”.