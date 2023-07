Sofía Rivera Torres ataca a Sergio Mayer y al team infierno de La Casa de los Famosos México

La conductora Sofía Rivera Torres fue la segunda eliminada del reality show La Casa de los Famosos México, y a pesar de que ya no está en la casa, ha generado polémica por sus comentarios respecto al juego del team infierno.

Sofía Rivera Torres acusa al team infierno de tener bots

Durante la gala para determinar al líder de la semana de la casa, la esposa de Eduardo Videgaray aseguró que Sergio Mayer hace uso de bots para generar votos masivos.

El comentario de Sofía inmediatamente causó revuelo entre los seguidores del team infierno, quienes mediante redes sociales defendieron a los integrantes del equipo y aseguraron que se han ganado el cariño de la gente que ha votado por ellos.

“Yo no creo que tengan ninguna posibilidad el team cielo de sobrevivir allá adentro. Me parece muy injusto pensar y pensar que nada más es porque Sergio es un gran estratega que todo está funcionando no. Aquí afuera tenemos información de que allá dentro no se sabe y la realidad es que Sergio es tramposo, es fraudulento. Estamos viendo ya que están compitiendo contra granjas y granjas de bots contratados y así pues llevas una navaja a la guerra y son cosas que aquí ya nos estamos enterando, ya se han expuesto”, afirmó Sofía Rivera Torres sin presentar ninguna prueba que comprobara su teoría.

Además, añadió que a pesar de que el team cielo esta acabado, considera que la persona verdaderamente fuerte del team infierno es la influencer Wendy Guevara.

Por su parte, Diego de Erice, el conductor de las galas de La Casa de los Famosos México, salió en defensa de los fans del team infierno y utilizó su cuenta de Twitter para posicionarse frente a los comentarios de Sofía Rivera Torres.

El presentador dijo, “no estoy de acuerdo, ni apoyo los comentarios que le quitan credibilidad tanto a sus votos, como al programa, los votos valen, se contabilizan, y no son bots. Eso es una falta de respeto tanto para la credibilidad del show, como para ustedes los millones que votan”.