El lado mexicano de Timothée Chalamet: el actor dijo que es fanático del futbol local y develó a qué equipo apoya

Esta semana, el aclamado actor estadounidense Timothée Chalamet visitó la Ciudad de México como parte de la gira promocional de Dune: Parte 2, película que protagoniza junto a Zendaya, Florence Pugh y Austin Butler.

Timothée Chalamet demuestra su amor por México en su reciente visita

Durante su estadía en el país, Timothée tuvo oportunidad de charlar con algunos de sus fans, los cuales se dieron cita en las inmediaciones del Auditorio Nacional, sede elegida para celebrar la premiere del film.

Fue en una de estas conversaciones donde Timothée Chalamet reveló que tiene un lado muy mexicano y sabe varias cosas del país, sobre todo si se trata de futbol. Posterior a este encuentro, Chalamet portó una playera de la Selección Mexicana y recibió una máscara de luchador como obsequio de una fan, accesorio que no dudó en probarse mientras firmaba autógrafos.

El equipo mexicano del que Timothée Chalamet es seguidor

El actor confesó que es seguidor del fútbol nacional, razón por la que conoce detalles puntuales sobre la escena local y lo ha hecho interesarse en este deporte al grado de tener un equipo que apoya incondicionalmente.

En un clip viral en redes, Timothée Chalamet tocó el tema de los futbolistas mexicanos, a quienes dijo conocer porque varios jugadores del país han probado suerte en equipos de Francia y viceversa, deportistas franceses han trasladado su trayectoria a México para incorporarse a equipos de la liga nacional.

Timothée Chalamet dejó un buen sabor de boca a sus fans mexicanos durante su visita al país

“El futbol de México es una locura. Tengo algo de historia presente porque hay jugadores de México que van a Francia y hay jugadores de Francia que vienen para acá. Como André-Pierre Gignac que llegó a Tigres hace tiempo, así que creo que es una relación de ida y vuelta”, dijo el también modelo, que confesó, es seguidor precisamente de los Tigres, equipo de Nuevo León.

Cabe resaltar que Timothée, conocido por sus papeles en Call Me By Your Name y Wonka, cuenta con ascendencia francesa, lo que explica su profundo sentimiento de pertenencia al país, así como los motivos que lo llevaron a interesarse en el futbol mexicano.