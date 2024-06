Los beach clubs más chic para este verano

El verano está por llegar y todo en lo que podemos pensar es en pasar nuestro tiempo junto al mar, y no hay mejor manera de hacerlo que en los beach clubs más chic del mundo. Estos lugares no son solo sobre sol y arena; crean una experiencia única, desde tener algunos de los mejores DJs del mundo tocando justo a tu lado hasta que tu diseñador favorito se apodere de tu beach club durante el verano. Estos sitios se vuelven más icónicos con cada minuto que pasa, fusionando diversión y un ambiente relajado en un lugar que definitivamente va a adueñarse de tu camera roll. Ya sea que prefieras un tequila o un Aperol spritz, los beach clubs no solo son conocidos por sus increíbles drinks, sino también por su excelente comida. Además, su atmósfera incomparable hará que tu día en la playa sea perfecto hasta el atardecer.

Desde reservar una cama en la playa y pasar todo el día frente a las aguas cristalinas hasta llegar a la hora de la comida para disfrutarla con una increíble vista o simplemente unirte a la fiesta cuando ya haya empezado, los beach clubs son definitivamente una de las partes más divertidas del verano. Ya sea que tu destino de elección este año sea la costa mediterránea en Marbella o Ibiza con sus fiestas espectaculares, su conocida vida nocturna y una ida por el día a Formentera o una escapada a la Riviera Francesa, ya sea que prefieras St. Tropez o Cannes.

Otro de nuestros destinos imprescindibles que no pueden faltar en la lista de este verano se encuentran en Italia, con Capri y Positano encabezando nuestra lista, seguidos de Forte dei Marmi y Taormina, perfectos para disfrutar de un limoncello mientras te relajas bajo el sol durante horas.

Y sin olvidar nuestros destinos favoritos en el mar Egeo, Mykonos, casa de algunos de los mejores beach clubs, conocido por su atmósfera y energía incomparables desde la gente hasta la música. Pero este año, bajo las mismas aguas, hay una nueva promesa: Bodrum en Turquía, fusionando todos los aspectos que amamos de la cultura turca con la diversión del verano.

Indie Beach - St. Tropez by Jacquemus

Además de este beach club junto con Indie Beach, Jacquemus abre su nueva boutique en St. Tropez este año. Instagram @Jacquemus

Scorpios - Mykonos

Este año Scorpios Mykonos abre una segunda ubicación en Bodrum. instagram @scorpios.mykonos

Shellona - St. Tropez

La Fontelina - Capri

Instagram @lafontelinacapri

La Cabane - Marbella by Dolce & Gabbana

En colaboración con La Cabane, Dolce & Gabbana se apodera del beach club durante el verano. @LaCabaneMarbella

Macakizi - Bodrum

Instagram @MacakiziHotel



Nikki Beach - Marbella

Nikki Beach tiene once beach clubs, entre ellos, Saint Tropez, Ibiza, Santorini y Mallorca. Instagram @nikkibeachmarbella

Beso Beach - Formentera

Instagram @besobeach

Nammos Beach - Dubai by Dior

Esta es la segunda ubicación de Nammos, además de Mykonos. Instagram @nammos.dubai

Casa Jondal - Ibiza

Instagram @casajondal

Arienzo - Positano

Annex - Cannes

Instagram @annexbeachcannes

Dalmazia - Forte dei Marmi

Tao Beach - Taormina